《經濟通通訊社２９日專訊》百仕達（０１１６８）公布，作為貸款人與借貸人上海威尋網
路技術及受託人招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）訂立委託貸款協議，據此，貸款
人同意貸出本金５０００萬元人民幣（約５６１８萬港元）的委託貸款。
該集團指，貸款為期２年，年利率為５％，並於到期日支付，無抵押及擔保，委託貸款將由
該集團的內部資源撥付，而提供委託貸款將提供利息收入，將帶來較銀行存款更佳的回報。
（ｗｈ）
29/12/2022 08:16
百仕達（０１１６８）借出５６１８萬元委託貸款
《經濟通通訊社２９日專訊》百仕達（０１１６８）公布，作為貸款人與借貸人上海威尋網
路技術及受託人招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）訂立委託貸款協議，據此，貸款
人同意貸出本金５０００萬元人民幣（約５６１８萬港元）的委託貸款。
該集團指，貸款為期２年，年利率為５％，並於到期日支付，無抵押及擔保，委託貸款將由
該集團的內部資源撥付，而提供委託貸款將提供利息收入，將帶來較銀行存款更佳的回報。
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