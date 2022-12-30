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AH股新聞

30/12/2022 12:10

《駐京專電》公安部：１－１１月破獲電信網絡詐騙案件３９萬宗

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》公安部發布，截至１１月底，全國共破獲
電信網絡詐騙案件３９﹒１萬宗，同比上升５﹒７％，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升６４﹒４％，
立案數同比下降１７﹒３％，造成財產損失數額同比下降１﹒３％，打擊治理電信網絡詐騙犯罪
取得顯著成效。

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