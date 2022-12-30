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AH股新聞

30/12/2022 17:27

《駐京專電》外匯局：前三季度經常帳戶順差創歷史同期最高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春
英就２０２２年前三季度國際收支和９月末國際投資頭寸狀況答記者問稱，２０２２年前三季度
，國際收支保持基本平衡。當前經濟運行保持恢復和回穩態勢，有利於國際收支繼續保持基本平
衡。
　　一是經常帳戶順差繼續處於合理均衡區間。前三季度，經常帳戶順差３１０７億美元，為歷
史同期最高值，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為２﹒４％，繼續處於合理均衡區間。其中
，貨物貿易保持韌性，國際收支口徑貨物貿易順差５２１５億美元，同比增長３７％，貨物貿易
順差、出口及進口規模均創曆史同期最高值；服務貿易逆差６５５億美元，逆差規模同比收窄
２３％。
　　二是跨境雙向投資平穩有序。前三季度，外商來華直接投資１６１９億美元，高於２０１９
年和２０２０年同期水平，反映出中國對外資保持較強的吸引力；中國對外直接投資１１３３億
美元，投資節奏平穩有序。
　
＊國際投資頭寸狀況保持穩健＊
　
　　就９月末國際投資頭寸狀，她表示，２０２２年９月末，國際投資頭寸狀況保持穩健，儲備
資產規模繼續位列全球第一。
　　一是對外淨資產規模增長。９月末，中國對外資產８８９８０億美元，對外負債６５３４０
億美元；對外淨資產（資產減負債）２３６４０億美元，較２０２１年末增長１９％。
　　二是對外資產和負債結構保持穩健。９月末，非儲備資產佔對外資產的６４％，佔比較
２０２１年有所上升；儲備資產３﹒２萬億美元，規模位列全球首位。對外負債中，來華直接投
資穩定性較強且佔比超５０％，規模為３﹒４萬億美元。

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