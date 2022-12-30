《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開２８９點，報２００３０點。最高升３３２點報
２００７３點，最低升４０點報１９７８１點。恒指收報１９７８１點，升４０點或０﹒２％。
北水全日淨流入２０﹒１４億元，減少４９﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）。
主板成交８７０﹒２億元減少４﹒１％。其中港股通成交２９２﹒３億元，佔總成交
３３﹒６％。
騰訊控股跌０﹒３６％報３３４元，北水淨買入７﹒６億元；中國移動升１﹒１７％報
５１﹒７５元，北水淨買入２﹒２億元；中國平安升１﹒８７％報５１﹒６５元，北水淨買入
１﹒８億元。
恒生中國企業升０﹒６２％報６８元，北水淨賣出２﹒９億元；中國電信升１﹒６６％報
３﹒０７元，北水淨賣出２﹒２億元；美團跌４﹒９５％報１７４﹒７元，北水淨賣出１﹒８億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ７﹒６３
中國移動 （００９４１） ２﹒１８
中國平安 （０２３１８） １﹒８１
藥明生物 （０２２６９） １﹒６２
快手 （０１０２４） １﹒４６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒８７
中國電信 （００７２８） －２﹒１８
美團 （０３６９０） －１﹒７９
吉利汽車 （００１７５） －１﹒３２
樂享集團 （０６９８８） －１﹒１０
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