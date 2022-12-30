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AH股新聞

30/12/2022 17:23

《國企紅籌》深高速１１月梅觀高速路費收入１０８８﹒２萬元人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年１１
月梅觀高速路費收入為１０８８﹒２萬元（人民幣．下同），日均收入３６﹒３萬元；機荷東段
路費收入為５４０７﹒５萬元，日均１８０﹒２萬元；機荷西段路費收入為４０９４﹒７萬元，
日均１３６﹒５萬元；沿江項目路費收入為４０８２﹒７萬元；日均１３６﹒１萬元。（ａｃ）

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