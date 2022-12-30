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AH股新聞

30/12/2022 17:50

《國企紅籌》金隅集團（０２００９）：附屬公司獲准於新三板掛牌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）早前建議將從
事建材品質檢測的北京檢驗分拆於全國中小企業股份轉讓系統，即新三板獨立掛牌。集團最新公
布，聯交所上市委員會已確認公司可繼續進行建議分拆。於１２月２８日，北京檢驗獲得全國股
轉公司簽發之函件，其同意北京檢驗之股份於新三板掛牌。（ａｃ）

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