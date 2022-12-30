《經濟通通訊社３０日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，由於國際

和國內條件及政策的變化可能會對海業油碼頭的液體散貨業務產生影響，於今日，海業油碼頭股

權轉讓協議Ｉ及海業油碼頭股權轉讓協議ＩＩ的交易各方同意終止海業油碼頭股權轉讓協議Ｉ及

海業油碼頭股權轉讓協議ＩＩ。因此，反擔保協議項下擬進行的交易亦將不再進行。

公司認為，海業油碼頭股權轉讓的終止將不會對公司的運營和財務狀況造成任何重大不利影

響，亦不會影響公司的發展戰略和計劃。（ｂｎ）

