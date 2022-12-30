《環富通基金頻道３０日專訊》柏瑞投資全球多元資產主管Ｍｉｃｈａｅｌ Ｊ﹒

Ｋｅｌｌｙ及其團隊發布本月多元資產策略，其中概述了關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和

配置。



＊儲局調整利率或已太遲，勞動力緊張或令衰退提前＊



中國正在改變政策，釋出支持陷入困境的房地產行業以及展開經濟重啟的訊號。這對風險資

產是利好消息，但並不能完全抵銷其他地區正在上升的經濟衰退風險。柏瑞投資繼續在谷底尋找

風險資產的機會，相信現價已反映軟著陸的樂觀預期。聯儲局只會在經濟衰退開始後，才會遲來

地作出利率調整。按以往經驗，這對風險資產來說已經太遲，因為風險資產需要復甦跡象出現才

能再次回升。

全球經濟衰退仍將發生。央行進取地收緊政策將有滯後效應，大多數人預期２０２３年下半

年將會出現溫和衰退，但不能排除通脹會刺激企業利潤飆升，從而導致勞動力市場緊張等情況，

令裁員和經濟衰退提前出現。

雖然短暫的貨品全面通縮將很快拉低核心通脹，但由於勞動力市場緊張，預期聯儲局將藉此

應對服務通脹上升的威脅。即使在政策利率達到最終水平後，聯儲局仍將透過量化緊縮政策繼續

收緊流動性。



＊中國股市基本面或明春復甦，美國債風險回報吸引＊



今年西方股市普遍下跌是由於利率上升，而非股票風險溢價的預防性上升。看好西方市場中

較優質、能夠抵禦未來利潤壓力的股票。與此同時，在「二十大」之後，中國股市遭大幅拋售，

而此前５年其表現已顯著落後。雖然中國股市最近有所回升，但基本面的復甦可能會在２０２３

年春季才開始，而這並未反映在當前價格中。

美國國債出現強勁反彈，有利於長期債券。由於預期通脹將見頂且經濟衰退即將來臨，美國

國債的風險回報比率具有吸引力。雖然高收益債券的信貸質素較以往理想，但息差依然太窄，反

映這資產類別缺乏風險溢價，仍需繼續等待更好的入市時機。（ｗａ）

