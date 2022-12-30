《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



退市數量創新高，吐故納新優化市場生態

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２０２２年以來，５０家上市公司退市，其中強制退市４２家……１２月３１日，「史上最嚴」

退市新規將迎來落地實施兩周年，兩年來，「應退盡退」信號日益強烈、優勝劣汰觀念更加深入

人心，其中２０２２年退市公司數量、強制退市公司數量均創出新紀錄。



第２４屆上市公司金牛獎榜單揭曉

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１２月２９日，由中國證券報、海口市人民政府、海口國家高新技術產業開發區聯合主辦的「

２０２２中國上市公司高質量發展論壇」在海口市舉行。圍繞「新時代 新征程 新理念」的論

壇主題，與會嘉賓從宏觀微觀層面縱論上市公司高質量發展的現實意義與可行路徑。



政策信號明確 房地產預期向好

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萬科董事會主席郁亮在萬科臨時股東大會上說，從整個行業來看，政策面都在逐步向好，而且在

力度、廣度上全面超出預期。專家表示，從供給端到需求端再到預期層面，近期政策舉措密集出

台，並有新舉措醞釀推出，形成共促房地產平穩健康發展的合力。只要做好應對工作，房地產風

險將得到化解，市場將恢復平穩發展。





《上海證券報》



全國財政工作會議劃出重點：明年適度擴大財政支出規模

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１２月２９日召開的全國財政工作視頻會議提出，２０２３年積極的財政政策要加力提效，更直

接更有效發揮積極財政政策作用，重點要把握五個方面的內容。



滬深交易所就期貨和衍生品信披規則公開徵求意見

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為貫徹落實《中華人民共和國期貨和衍生品法》，引導上市公司規範有序開展期貨和衍生品交易

，真實、準確、完整、及時地披露期貨和衍生品交易相關信息，進一步支持上市公司利用期貨和

衍生品市場開展套期保值等風險管理活動，上交所及深交所分別發布通知就期貨和衍生品信披規

則公開徵求意見。



保鏈保暢打通經濟「經脈」

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這一年，政策聚焦重點企業。工業和信息化部發布了５批並動態調整「白名單」企業１７２２家

，推動各地２萬餘家「白名單」企業區域互認，有力地促進了工業經濟企穩回升。





《證券時報》



習近平同貝寧總統塔隆就中貝復交５０周年互致賀電

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１２月２９日，國家主席習近平同貝寧總統塔隆互致賀電，慶祝兩國復交５０周年。習近平指出

，復交半個世紀以來，中貝雙方始終真誠友好，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互

支持。當前中貝關系發展勢頭良好，雙方各領域合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的利益

。



密集部署加急生產，政企聯動保供農村醫藥物資

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全國主要城市尚處應對新冠病毒感染高峰之際，廣大農村地區的防控形勢也將進入「迎峰轉段」

新階段。面對歲末年初人群大流動等新挑戰，加大對農村地區的醫療物資保障支持力度，成為各

地的重點工作。



提高政策措施協調性，努力恢復和擴大消費

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中央政治局會議提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。國內外多家市場機構認為，隨著疫情

防控措施調整的積極效果顯現，２０２３年消費將成為經濟主要增長點。接受證券時報記者採訪

的專家表示，大宗消費是明年恢復和擴大消費的主要抓手，支持住房改善消費要發揮重點城市的

帶動和示範作用。此外，提高相關政策措施的協調性和系統性也十分重要。（ｊｔ）

