《神州經脈》２０２２年最後一個交易日，滬綜指今日收報３０８９﹒２６點，跌

０﹒５１％，總結全年下跌了１５﹒１３％或５５０點，結束連續三年上升的趨勢，為２０１８

年以來最差年度表現，全年高低位差達到７８８﹒２４點，振幅２１﹒６６％遠高於去年，而個

股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾４９００隻股份中只有四分之一的

股票從年初至今是賺錢的。

深成指全日升０﹒１８％，創業板指跌０﹒１１％。以全年來計，深成指年跌幅達到

２５﹒８６％，創業板指更跌２９﹒３７％，至於科創５０指數更跑輸其他主要指數，年跌幅達

到３１﹒３５％。

元旦假期將至，兩市全日成交６０４１億元（人民幣．下同），按日減少１﹒７％。

２０２２年外資流入速度銳減，全年累計淨買入９００億元，是自陸股通開通以來連續九年加倉

Ａ股。為維護年末流動性平穩，人民銀行公開市場本周實現淨投放９７５０億元，外媒測算該放

水量創近三年單周新高。不過，年關將近，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜仍急

升１５１基點。

國家統計局將於明日（３１日）公布１２月官方製造業ＰＭＩ，財新製造業ＰＭＩ定於下周

二（２０２３年１月３日）發布。快速開放之後新冠感染者數量激增，恐拖累１２月經濟活動。

據《路透》綜合１４家分析機構的預估中值顯示，１２月官方製造業ＰＭＩ料仍在萎縮區域，持

平上月觸及的七個月低點４８％；另據１０家機構預估中值顯示，財新１２月中國製造業ＰＭＩ

預計降至４８﹒８（１１月財新製造業ＰＭＩ為４９﹒４）。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國財政工作視頻會議在北京召開。財政部部長劉昆作工作報告。會議強調，２０２３年

積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。會議提出，要完善稅費支持

政策，根據實際情況，該延續的延續，該優化的優化，著力紓解企業困難；加強財政資源統籌，

優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提

供財力保障；大力優化支出結構，堅持有保有壓，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略

、教育、基本民生、綠色發展等重點領域，從嚴控制一般性支出，不斷提高支出效率；均衡區域

間財力水平，持續增加中央對地方轉移支付，健全縣級財力長效保障機制，促進基本公共服務均

等化。會議要求，２０２３年，要加大財政宏觀調控力度，發揮財政穩投資促消費作用，強化政

府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求

。此外，積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資

平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。



２﹒ 憑藉聯儲局今年以來連番大幅加息，美元成為主要貨幣的大贏家，截至１２月２９日止，

今年以來美匯指數升值８﹒６９％。今天是２０２２年最後一個交易日，人民幣中間價上調

１４７點，止步兩連貶，全年貶值９﹒２％，年內最大跌幅近１４％，為１９９４年匯率併軌以

來最大年度調整。即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨高開１５４點子，報６﹒９５５５，全日漲

１９５點，收報６﹒９５１４，收盤價創１２月１４日以來半個月新高。以全年計，即期累跌

８﹒３％同創匯率併軌以來最大年度跌幅。交易員稱，年末市場倉位調整主導隔夜市場走勢，美

債收益率回落後美元指數在１０４關口下方整理，人民幣有所反彈。他們並指出，跨年後市場繼

續關注美聯儲加息前景和國內疫情發展，明年中國經濟政策方向已定，後續具體落實備受關注。

此外，俄羅斯財政部今日表示，俄羅斯正在重組其財富基金，以減少對所謂「不友好」國家貨幣

的依賴。人民幣在其國家財富基金（ＮＷＦ）中的最大可能份額已經翻倍至６０％。



３﹒ 美軍印太司令部稱，美軍一架ＲＣ－１３５偵察機於１２月２１日在南海執行日常任務時

，遭一架中國戰鬥機以「不安全的操作」攔截，該戰機在美軍偵察機２０英尺距離內飛行，迫使

其做出避讓動作以免撞機。美軍印太司令部同時發放了有關影片，顯示中方戰機為殲－１１戰鬥

機，至少掛載了四枚導彈。南海局勢緊張之際，中國公布菲律賓總統馬科斯

（Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｍａｒｃｏｓ Ｊｒ）將於１月３日至５日訪華。據外電引述菲律賓一

位官員周四（２９日）表示，菲律賓將在明年１月與中國正式建立直接溝通渠道，避免在有爭議

的南中國海出現「誤判和溝通不暢」。菲律賓外交部助理部長Ｎａｔｈａｎｉｅｌ

Ｉｍｐｅｒｉａｌ稱，馬科斯將在訪問期間與中國簽署這項協議。Ｉｍｐｅｒｉａｌ表示，馬科

斯將會見中國國家主席習近平並討論雙邊關係，包括南中國海問題。馬科斯在當選後他採取與的

前任杜特爾特不同的態度，堅持認為他不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利。



４﹒ 經過三年艱苦抗疫，中國終在２０２２年底從極嚴的防控政策中復常。官媒《證券時報》

發表文章稱，２０２３年是全力拼經濟的關鍵期。房地產行業需從保交樓、穩銷售、穩信用和穩

投資出發，只有譜好這四部曲，才能帶動產業鏈上下游企業經營回歸正軌。引導市場信心回暖目

標之下，各地「因城施策」仍有優化空間，這不只是滿足居民合理住房需求，更是促進市場盡快

回穩的重要工具。文章提到，２０２３年，一線城市及強二線城市調控政策不排除進一步放鬆的

可能性，弱二線以及三、四線城市仍需適度激活居民購房需求，比如部分城市有望全面取消限購

，或各地繼續創新政策工具，引導市場銷售回穩，並適度「保溫」。近期再有多個城市調整樓市

措施，其中，廣東東莞市徹底取消住房限購；一線城市重慶則優化商業貸款住房套數認定，居民

將存量住房盤活用作保障性租賃住房和長租房的，在滿足一定條件下可不納入家庭住房套數計算

。



５﹒ 多國相繼宣布檢測入境中國旅客，在實施強檢的意大利，暫時無發現新的變種病毒。意大

利早前要求其他歐盟國家跟隨，對來自中國的旅客進行抗原檢測及病毒測序，不過歐盟成員國衛

生官員開會後，未能就協調行動達成共識。世衛總幹事譚德塞在社交網站發文表示，在中國沒有

提供全面疫情信息的情況下，部份國家對來自中國的旅客實施額外檢測要求是可以理解。對此，

中國外交部回應稱，中方有關部門通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期新冠病毒感染病例

的病毒基因數據，並將繼續密切監測病毒變異情況。南韓周五加入限制大軍，表示將對來自中國

的旅客實施強制性的新冠檢測。該國還將限制向中國公民發放短期簽證，直到下個月末，並暫時

停止增加來自中國的航班，同時將仁川國際機場作為來自中國航班的唯一入境門戶。中國疾控中

心流行病學前首席科學家曾光在一個論壇上表示，今輪北京流行的是Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＦ﹒７

病毒株，傳播率高，加上正值冬季，可以推算北京感染人數超過８０％，甚至更高。



６﹒ 國家統計局公布，２０２２年１－１１月，全國國有及國有控股企業營業總收入同比保持

增長，利潤總額降幅較１－１０月有所擴大。期內，國有企業營業總收入７３００１０﹒５億元

，同比增長８﹒５％。１－１１月，國有企業利潤總額３８５９５﹒９億元，同比下降４﹒４％

，降幅較１－１０月繼續擴大１﹒１個百分點。期內，國有企業應交稅費５３３９２﹒８億元，

同比增長１０％。截至１１月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒１個百分點。此外

，華為輪值董事長徐直軍在２０２３年新年致辭中透露，預計華為全年實現銷售收入６３６９億

元人民幣，經營結果符合預期。其中，ＩＣＴ基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放

緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。



７﹒ 在今年的震盪市中，絕大多數海外巨頭旗下的中國股票基金有的「折戟」Ａ股。整體來看

，截至１２月２８日，２０２２年以來，前十大海外中國股票基金僅富達基金－中國焦點Ａ股基

金實現正收益，其餘九隻產品收益率均告負，多隻產品虧損逾２０％，其中便包括目前規模最大

的摩根基金－中國Ａ股機遇Ａ（累計）人民幣基金。惟據《中國證券報》引述外資人士表示，對

中國經濟復甦持正面看法，目前流動性狀況和政策方向都有利於中國股市。截至１１月底，摩根

資管旗下的摩根基金－中國Ａ股機遇Ａ（累計）人民幣基金規模達５４億美元，雖規模登頂，但

業績表現不盡人意。晨星數據顯示，截至１２月２８日，摩根基金－中國Ａ股機遇Ａ（累計）人

民幣２０２２年以來虧損２０﹒３１％。富達基金－中國焦點Ａ股基金是唯一一隻在２０２２年

實現正收益的基金，今年逆市取得８﹒３２％的收益，收益率躍居同類基金首位。內媒梳理前十

大持倉發現，貴州茅台、隆基綠能、中國平安、招商銀行、阿里巴巴、騰訊控股、美團等個股依

然是海外中國股票基金的最愛，多隻基金重倉這些行業龍頭股。



８﹒ 人民銀行研究局原局長謝平最新表示，數字人民幣僅僅作為現金替代、只用在消費領域這

件事要改變，因為結果太不理想；他建議數字人民幣可擴大使用領域，例如個人購買金融產品。

內媒《財新》引述他在周三（２８日）召開的「數字金融前沿學術會議」上表示，數字人民幣試

點兩年的累計金額僅１０００億元，儘管作為試點不完全可比，但也說明交易使用很少，非常不

活躍。謝平並指出，從商業銀行的角度看激勵也不足，因為數字人民幣對銀行的業務沒有協同效

應、沒有商業利益，特別是每一個商家需要安裝終端，商業銀行也不是很願意投入進行推廣研發

，因為缺乏規模經濟、沒有人用，流失了很多客戶。他建議，發展數字人民幣應認清狀況，與時

俱進。首先，要改變數字人民幣僅僅是現金Ｍ０、用於消費支付的定位，可擴大使用領域，例如

個人購買金融產品。其次，要加快硬件錢包的設計和推廣，進一步完善數字人民幣智能合約生態

建設。（ｗｌ）

