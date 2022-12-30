《鍾之日記》１２月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



充滿悲情的２０２２年即將畫上句號。亞太股市今日收官，俄烏戰爭、全球通脹加劇、美國

激進加息、中國封控抗新冠等大事，左右環球資本市場。放眼全球主要股指，越南指數瀉

５５﹒８％熊冠全球，深陷戰事的俄羅斯ＲＴＳ指數挫４１﹒３％排尾二。兩岸三地的股市，台

股今年終失守連續三年保持２３％的升幅，２０２２年全年累計下跌４０８１﹒１５點，跌幅達

２２﹒４％，為十年以來最差年度。香港股市及滬深股市則同步齊齊累跌１５％。不過，亦有幾

個市場的指數表現正面，印度ＳＥＮＳＥＸ３０指數全年漲５﹒２％為最佳，富時新加坡海峽指

數全年亦斬獲３﹒９％升幅。



＊港股連跌三年，金沙為藍籌升幅王＊



美股三大指數反彈，恒生指數在今年最後一個交易日跟隨外圍造好，開市即重上二萬點關口

，惟未能企穩，開市不久升幅便遂步收窄，最終以全日最低位收市，二萬點關得而復失。恒指收

升０﹒２％，報１９７８１﹒４１點，大市成交８７０﹒２０３億元，按日跌逾４％。國指收升

０﹒１％；恒生科技指數收升０﹒５％。

總結全年，恒指２０２２年累跌３６１６點或１５﹒５％，連跌三年；國指今年則瀉

１５３１﹒４１點或１８﹒６％；恒生科技指數全年繼續跑輸恒指及國指，累跌１５４２點或

２７﹒２％。

新賭牌塵埃落定，金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）年底急彈，兩者全年分別累計

大彈４２﹒６％及２７﹒７％，為藍籌股之中全年表現最好及第二的股份。海底撈

（０６８６２）為表現第三好的藍籌，全年累升２７﹒３％。表現最差的股份為舜宇

（０２３８２），全年大跌６２﹒４％，碧桂園（０２００７）、碧桂園服務 （０６０９８）

第二和第三差，全年分別累跌６１﹒４％及５８﹒４％。



＊Ａ場累瀉１５％四年最差＊



滬綜指今日收報３０８９﹒２６點，跌０﹒５１％，總結全年下跌了１５﹒１３％或５５０

點，結束連續三年上升的趨勢，為２０１８年以來最差年度表現，全年高低位差達到

７８８﹒２４點，振幅２１﹒６６％遠高於去年，而個股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板

塊今年顯著上升，逾４９００隻股份中只有四分之一的股票從年初至今是賺錢的。

深成指全日升０﹒１８％，創業板指跌０﹒１１％。以全年來計，深成指年跌幅達到

２５﹒８６％，創業板指更跌２９﹒３７％，至於科創５０指數更跑輸其他主要指數，年跌幅達

到３１﹒３５％。

比起指數點位波動，更為兇險的是維穩破功場面不時發生，連資深投資者都損手爛腳。據私

募排排網統計數據顯示，截至１２月２１日，有業績記錄的８５家百億私募今年來整體收益為－

５﹒８６％，多家老牌百億私募的年內最大回撤超４０％。

元旦假期將至，兩市全日成交６０４１億元人民幣，按日減少１﹒７％。

內媒統計的Ａ場十大牛股，綠康生化（深：００２８６８）以３８１﹒３２％的全年漲幅登上榜

首（剔除年內次新股）；西安飲食（深：０００７２１）、寶明科技（深：００２９９２）分別

上漲３２９﹒２８％和３１３﹒５６％，分列第二和第三位。



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