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AH股新聞

30/12/2022 09:04

《駐京專電》財政部：明年更直接、更有效發揮積極財政政策作用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國財政工作視頻會議在北京召開。財政
部部長劉昆作工作報告。會議強調，２０２３年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮
積極財政政策作用。
　
＊適度擴大財政支出規模＊
　
　　會議提出，重點要把握５個方面：一是完善稅費支持政策，根據實際情況，該延續的延續，
該優化的優化，著力紓解企業困難。二是加強財政資源統籌，優化組合財政赤字、專項債、貼息
等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力保障。三是大力優化支出結
構，堅持有保有壓，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展
等重點領域，從嚴控制一般性支出，不斷提高支出效率。四是均衡區域間財力水平，持續增加中
央對地方轉移支付，健全縣級財力長效保障機制，促進基本公共服務均等化。五是嚴肅財經紀律
，嚴格財政收支規範管理，堅決制止違法違規舉債行為，切實防範財政風險。
　
＊加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求＊
　
　　會議要求，２０２３年，要加大財政宏觀調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質
量發展的合力。
　　一是增強財政政策的針對性有效性，優化完善助企紓困政策，激發各類市場主體活力，落實
落細就業優先政策，大力提振市場主體信心。
　　二是發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大
消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求。
　　三是提升科技投入效能，強化高水平科技自立自強，推動產業結構優化升級，支持加快建設
農業強國，推動建設現代化產業體系。
　　四是切實兜牢民生底線，支持建設高質量教育體系，促進提高醫療衛生服務能力，健全社會
保障體系，持續改善生態環境質量，堅決兜住基層「三保」底線。
　
＊抓實化解地方政府隱性債務風險＊
　
　　五是積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資
平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。
　　六是深入推進改革創新，優化預算管理制度，深化財政體制改革，完善稅收制度，強化國有
資產和資本管理，加強會計管理工作，全面提升財政管理現代化水平。
　　七是大力加強財會監督，健全財會監督體系和工作機制，進一步突出監督重點，加強與各類
監督貫通協調，不斷提升監督效能，進一步嚴肅財經紀律。
　　八是深化對外財經交流合作，積極參與全球經濟治理，加強多雙邊經貿合作，支持高質量共
建「一帶一路」，推進更高水平對外開放。

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