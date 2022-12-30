《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國財政工作視頻會議在北京召開。財政

部部長劉昆作工作報告。會議強調，２０２３年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮

積極財政政策作用。



＊適度擴大財政支出規模＊



會議提出，重點要把握５個方面：一是完善稅費支持政策，根據實際情況，該延續的延續，

該優化的優化，著力紓解企業困難。二是加強財政資源統籌，優化組合財政赤字、專項債、貼息

等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力保障。三是大力優化支出結

構，堅持有保有壓，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展

等重點領域，從嚴控制一般性支出，不斷提高支出效率。四是均衡區域間財力水平，持續增加中

央對地方轉移支付，健全縣級財力長效保障機制，促進基本公共服務均等化。五是嚴肅財經紀律

，嚴格財政收支規範管理，堅決制止違法違規舉債行為，切實防範財政風險。



＊加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求＊



會議要求，２０２３年，要加大財政宏觀調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質

量發展的合力。

一是增強財政政策的針對性有效性，優化完善助企紓困政策，激發各類市場主體活力，落實

落細就業優先政策，大力提振市場主體信心。

二是發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大

消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求。

三是提升科技投入效能，強化高水平科技自立自強，推動產業結構優化升級，支持加快建設

農業強國，推動建設現代化產業體系。

四是切實兜牢民生底線，支持建設高質量教育體系，促進提高醫療衛生服務能力，健全社會

保障體系，持續改善生態環境質量，堅決兜住基層「三保」底線。



＊抓實化解地方政府隱性債務風險＊



五是積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資

平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。

六是深入推進改革創新，優化預算管理制度，深化財政體制改革，完善稅收制度，強化國有

資產和資本管理，加強會計管理工作，全面提升財政管理現代化水平。

七是大力加強財會監督，健全財會監督體系和工作機制，進一步突出監督重點，加強與各類

監督貫通協調，不斷提升監督效能，進一步嚴肅財經紀律。

八是深化對外財經交流合作，積極參與全球經濟治理，加強多雙邊經貿合作，支持高質量共

建「一帶一路」，推進更高水平對外開放。

