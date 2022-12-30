《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》銀保監制定《商業銀行托管業務監督管理

辦法（徵求意見稿）》並向社會公開徵求意見。《辦法》共六章４８條，主要內容包括五個方面

：明確商業銀行托管業務的相關概念和基本原則；明確商業銀行開展托管業務應持續符合的基本

要求；明確托管業務範圍和托管職責；提出托管業務管理要求；進一步強化持續監管措施、監管

處罰、數據報送和自律管理等相關安排。

根據《辦法》，托管業務是商業銀行作為獨立第三方，為各類資產管理產品及社保基金、養

老金、保險資金等提供財產保管及相關服務的行為。

《辦法》規定，商業銀行開展托管業務應當持續符合相關基本要求，確保經營戰略、管理能

力、組織架構、專業素質、資源保障能夠有效滿足托管業務管理和相關風險管控需要。比如，銀

行自身經營穩健審慎，風險指標符合監管規定；具有完善的內部治理架構，制定完備的托管業務

管理制度、內部控制制度等。

《辦法》還對商業銀行托管業務的內外部管理提出具體要求。比如，在內部管理方面，商業

銀行要建立健全風險管理體系，強化托管業務獨立性，強化數據保護。在外部管理方面，商業銀

行要加強托管產品和外部機構的盡職調查和管理，強化風險隔離，加強外部機構營銷宣傳管理。

