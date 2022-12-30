《經濟通通訊社３０日專訊》多國相繼宣布檢測入境中國旅客，在實施強檢的意大利，暫時

無發現新的變種病毒。衛生部長斯基拉奇形容，從中國入境旅客檢測到的病毒已在歐洲傳播，是

最重要及最令人安心的消息。

世衛總幹事譚德塞在社交網站發文表示，在中國沒有提供全面疫情信息的情況下，部份國家

對來自中國的旅客實施額外檢測要求是可以理解。

譚德塞重申，世衛須掌握更多資訊，以全面評估中國的疫情風險，在目前欠缺全面資訊的情

況下，其他國家採取行動保障國民，可以理解。他又指，世衛關注不斷變化的疫情，會持續向中

國提供支援，鼓勵進行病毒追蹤和加快為高風險人群接種疫苗。



＊歐洲疾控中心：歐盟國民有較高免疫力，不受中國激增個案影響＊



意大利早前要求其他歐盟國家跟隨，對來自中國的旅客進行抗原檢測及病毒測序，不過歐盟

成員國衛生官員開會後，未能就協調行動達成共識，之後會繼續商討。

歐洲疾控中心發聲明指，鑑於中國民眾的低免疫力和最近放寬防疫規定，預計中國疫情處於

高水平，但歐盟國民有較高免疫力，意味不會受中國激增個案影響。此外，中國出現的變種病毒

已經在歐盟流行，來自中國的潛在輸入感染相對較低。但中心強調會保持警惕，準備必要時採取

緊急措施。（ｃｔ）

