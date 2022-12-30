《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部公布，１１月份，全國共銷售彩票５１８﹒４４億
元（人民幣．下同），同比增長５６﹒６％。其中，福利彩票機構銷售１３０﹒７８億元，同比
減少１﹒１億元，下降０﹒８％；體育彩票機構銷售３８７﹒６６億元，同比增加１８８﹒４７
億元，增長９４﹒６％，主要受足球世界杯賽事拉動。
１－１１月累計，全國共銷售彩票３６２８﹒０３億元，增長６﹒４％。其中，福利彩票機
構銷售１３６３﹒００億元，增長６﹒５％；體育彩票機構銷售２２６５﹒０３億元，增長
６﹒３％。（ｃｔ）
30/12/2022 13:42
《中國要聞》世界盃賽事拉動，上月內地體育彩票銷售增９４﹒６％
《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部公布，１１月份，全國共銷售彩票５１８﹒４４億
元（人民幣．下同），同比增長５６﹒６％。其中，福利彩票機構銷售１３０﹒７８億元，同比
減少１﹒１億元，下降０﹒８％；體育彩票機構銷售３８７﹒６６億元，同比增加１８８﹒４７
億元，增長９４﹒６％，主要受足球世界杯賽事拉動。
１－１１月累計，全國共銷售彩票３６２８﹒０３億元，增長６﹒４％。其中，福利彩票機
構銷售１３６３﹒００億元，增長６﹒５％；體育彩票機構銷售２２６５﹒０３億元，增長
６﹒３％。（ｃｔ）
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