《經濟通通訊社３０日專訊》中國當前面臨新一波冠病疫情，但中國官方所公布的確診病例

和死亡病例數據遭到外界質疑。對此，中國疾控中心稱，當局已對冠病流行可能造成的「超額死

亡」進行分析，將公開發表結果。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友針對當前中國是否低估冠病死亡人數的疑問指出，在

公眾衛生領域有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。他說，２０２０年冠病

疫情發生後，中國疾控中心團隊很快對冠病流行可能造成的「超額死亡」進行了分析，並公開發

表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續向外

界提供。

幾年前疫情爆發之初，中國對疫情的初步處理方式，包括數據透明度一直備受批評。疾控中

心團隊曾經對疫情首發地武漢進行過類似的超額死亡分析。２０２０年４月，衛健委將武漢新冠

死亡人數上調了近１３００例。

目前，中國每天公布的新冠確診病例只有幾千。但根據中國國家衛健委內部會議的紀要，上

周有一天可能新增了將近３７００萬例新冠病例。如果這一估算準確，本輪感染速度將遠超

２０２２年１月創下的全球單日新增４００萬例的紀錄。倫敦研究公司Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ本月

早些時候估計，中國每天可能超過５０００人死於新冠。（ｊｔ）

