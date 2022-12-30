《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年收官在即，在今年的震盪市中，絕大多數海外巨頭

旗下的中國股票基金有的「折戟」Ａ股。整體來看，截至１２月２８日，２０２２年以來，前十

大海外中國股票基金僅富達基金－中國焦點Ａ股基金實現正收益，其餘九隻產品收益率均告負，

多隻產品虧損逾２０％，其中便包括目前規模最大的摩根基金－中國Ａ股機遇Ａ（累計）人民幣

基金。惟據《中國證券報》引述外資人士表示，對中國經濟復甦持正面看法，目前流動性狀況和

政策方向都有利於中國股市。

截至１１月底，摩根資管旗下的摩根基金－中國Ａ股機遇Ａ（累計）人民幣基金規模達５４

億美元，雖規模登頂，但業績表現不盡人意。晨星數據顯示，截至１２月２８日，摩根基金－中

國Ａ股機遇Ａ（累計）人民幣２０２２年以來虧損２０﹒３１％，小幅跑贏業績基準。此外，富

達基金－中國焦點Ａ股基金是唯一一隻在２０２２年實現正收益的基金，今年逆市取得

８﹒３２％的收益，超越其基準指數２０﹒９９個百分點，收益率躍居同類基金首位。

內媒梳理前十大持倉發現，貴州茅台（滬：６００５１９）、隆基綠能

（滬：６０１０１２）、中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊控股（００７００）、

美團（０３６９０）等個股依然是海外中國股票基金的最愛，多隻基金重倉這些行業龍頭股。

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