《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述菲律賓一位官員周四（２９日）表示，菲律賓將在

明年１月與中國正式建立直接溝通渠道，避免在有爭議的南中國海出現「誤判和溝通不暢」。據

《路透》引述菲律賓外交部助理部長Ｎａｔｈａｎｉｅｌ Ｉｍｐｅｒｉａｌ在新聞發布會上說

，菲律賓總統馬科斯（Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｍａｒｃｏｓ Ｊｒ）１月３日開始對中國進行國

事訪問期間將簽署這項協議。

馬科斯此前表示，希望看到菲中關係「提檔加速」，這表明他有意推進前任杜特爾特

（Ｒｏｄｒｉｇｏ Ｄｕｔｅｒｔｅ）的親中議程。Ｉｍｐｅｒｉａｌ表示，馬科斯將會見中國

國家主席習近平並討論雙邊關係，包括南中國海問題。

眾所周知，菲律賓和中國在南海的幾個區域存在爭議，海上爭端繼續困擾著這兩個鄰國深化

雙邊關係的長期努力。馬科斯在當選後採取與其前任杜特爾特不同的態度，堅持認為他不會讓中

國踐踏菲律賓的海洋權利。但與此同時，隨著公共債務不斷增加和大量未完成的基礎設施項目，

小馬科斯積極爭取中國在菲律賓的投資。（ｗｌ）

