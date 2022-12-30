《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年最後一個交易日，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒３５％，報３０８４﹒５２點，深綜指高開０﹒４％，汽車、釀酒股造好，酒店餐飲股走低

。

中國財政工作視頻會議在北京召開，財政部部長劉昆作工作報告，強調２０２３年積極的財

政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。會議提出加強財政資源統籌，優化組

合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力

保障。

中國防疫政策急轉向，不到一個月內由「動態清零」轉變為「全面放開」，不過當局統計的

新增確診和死亡數字並沒有顯著增加，有省份單日新增感染人數只得單位數甚至零，超乎人們認

知。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光公開承認沒有精確統計的數字，但可以推算北京感

染人數超過８０％，甚至有可能更高。

針對當前中國是否低估新冠死亡人數，國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年

表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，

才能比較精準地判斷。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，疾控中心有團隊就評估新冠

超額死亡展開工作，稱超額死亡數字能評估疫情可能造成的低估死亡人數。

因對內地疫情爆發狀況的擔憂，日本、美國、意大利等國均提高對中國入境者的檢疫要求，

最新對中國實施入境限制的國家是南韓，該國將限制在中國的短期簽證簽發，並暫停增加從中國

出發的航班，同時將要求從中國入境人士在出發前及抵達後進行檢測。世衛總幹事譚德塞在社交

網站發文表示，在中國沒有提供全面疫情信息的情況下，部份國家對來自中國的旅客實施額外檢

測要求是可以理解。不過歐洲疾病預防控制中心則反對限制中國旅客入境，稱歐洲人對新冠病毒

擁有高防護力，當地的衛生系統也有能力應對當前的感染激增。

人民銀行今日進行１８３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１８１０億元

。為維護年末流動性平穩，公開市場本周實現淨投放９７５０億元，外媒測算該放水量創近三年

單周新高。（ｅｙ）



