《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年最後一個交易日，滬綜指半日升０﹒６１％，報

３０９２﹒５點，深成指升０﹒３５％，創業板指升０﹒３％。元旦假期將至，兩市半日成交只

有３６４０億元（人民幣．下同），較上日同時段少近２﹒３％。

中國財政工作視頻會議在北京召開，財政部部長劉昆作工作報告，強調２０２３年積極的財

政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。會議提出加強財政資源統籌，優化組

合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力

保障。

為維護年末流動性平穩，人民銀行公開市場本周實現淨投放９７５０億元，外媒測算該放水

量創近三年單周新高。不過，年關將近，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜仍急升

１５１基點。



＊Ｗｅｂ３﹒０概念落鑊＊



保險股領漲，新華保險（滬：６０１３３６）漲３﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）

升２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）升

２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）揚１﹒６％。

Ｗｅｂ３﹒０概念落鑊，三五互聯（深：３０００５１）飆１１％，焦點科技

（深：００２３１５）、天地在線（深：００２９９５）、中科雲網（深：００２３０６）、跨

境通（深：００２６４０）漲停，游族網絡（深：００２１７４）升７﹒７％。



＊茅台營收增長達標＊



貴州茅台（滬：６００５１９）公告，２０２２年預計實現營收約１２７２億元，同比增長

１６﹒２％，預計實現淨利潤約６２６億元，同比增長約１９﹒３３％。茅台預計公司第四季淨

利１８２億元，環比增長２４％。

茅台業績符合市場預期，並完成了年初定下的營收增長１５％目標，貴州茅台現價升

１﹒３％，報１７４１﹒０５元。

其他白酒股方面，瀘州老窖（深：０００５６８）升１﹒８％，山西汾酒

（滬：６００８０９）、五糧液（深：０００８５８）升０﹒９％。（ｅｙ）

