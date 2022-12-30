《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年最後一個交易日，滬綜指今日收報３０８９﹒２６

點，跌０﹒５１％，總結全年下跌了１５﹒１３％或５５０點，結束連續三年上升的趨勢，為

２０１８年以來最差年度表現，全年高低位差達到７８８﹒２４點，振幅２１﹒６６％遠高於去

年，而個股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾４９００隻股份中只有四

分之一的股票從年初至今是賺錢的。

深成指全日升０﹒１８％，創業板指跌０﹒１１％。以全年來計，深成指年跌幅達到

２５﹒８６％，創業板指更跌２９﹒３７％，至於科創５０指數更跑輸其他主要指數，年跌幅達

到３１﹒３５％。

比起指數點位波動，更為兇險的是維穩破功場面不時發生，連資深投資者都損手爛腳。據私

募排排網統計數據顯示，截至１２月２１日，有業績記錄的８５家百億私募今年來整體收益為－

５﹒８６％，多家老牌百億私募的年內最大回撤超４０％。

元旦假期將至，兩市全日成交６０４１億元（人民幣．下同），按日減少１﹒７％。為維護

年末流動性平穩，人民銀行公開市場本周實現淨投放９７５０億元，外媒測算該放水量創近三年

單周新高。不過，年關將近，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜仍急升１５１基點

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８７１﹒６３ ＋０﹒３９

上證綜合指數 ３０８９﹒２６ ＋０﹒５１ ２５０３﹒５６

深證綜合指數 １９７５﹒６１ ＋０﹒３７ ３５３７﹒０８

上證Ｂ股指數 ２８１﹒９７ ＋０﹒７３ １﹒１６

深證Ｂ股指數 １１５７﹒３３ ＋０﹒７７ ０﹒５９

上證１８０指數 ８２２８﹒６８ ＋０﹒４４

上證３８０指數 ５５８６﹒８６ ＋０﹒１７

深證成份指數 １１０１５﹒９９ ＋０﹒１８

中小創新指數 ２２２９﹒６１ ＋０﹒４７

深圳創業板指數 ２３４６﹒７７ －０﹒１１

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