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AH股新聞

30/12/2022 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收官升０﹒５％，全年累瀉１５％四年最差

　　《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年最後一個交易日，滬綜指今日收報３０８９﹒２６
點，跌０﹒５１％，總結全年下跌了１５﹒１３％或５５０點，結束連續三年上升的趨勢，為
２０１８年以來最差年度表現，全年高低位差達到７８８﹒２４點，振幅２１﹒６６％遠高於去
年，而個股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾４９００隻股份中只有四
分之一的股票從年初至今是賺錢的。
　　深成指全日升０﹒１８％，創業板指跌０﹒１１％。以全年來計，深成指年跌幅達到
２５﹒８６％，創業板指更跌２９﹒３７％，至於科創５０指數更跑輸其他主要指數，年跌幅達
到３１﹒３５％。
　　比起指數點位波動，更為兇險的是維穩破功場面不時發生，連資深投資者都損手爛腳。據私
募排排網統計數據顯示，截至１２月２１日，有業績記錄的８５家百億私募今年來整體收益為－
５﹒８６％，多家老牌百億私募的年內最大回撤超４０％。
　　元旦假期將至，兩市全日成交６０４１億元（人民幣．下同），按日減少１﹒７％。為維護
年末流動性平穩，人民銀行公開市場本周實現淨投放９７５０億元，外媒測算該放水量創近三年
單周新高。不過，年關將近，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜仍急升１５１基點
。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８７１﹒６３　　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８９﹒２６　　＋０﹒５１　　　　２５０３﹒５６　　
　　深證綜合指數　　１９７５﹒６１　　＋０﹒３７　　　　３５３７﹒０８　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８１﹒９７　　＋０﹒７３　　　　　１﹒１６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１５７﹒３３　　＋０﹒７７　　　　　０﹒５９　　　　
　　上證１８０指數　８２２８﹒６８　　＋０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５５８６﹒８６　　＋０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０１５﹒９９　＋０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２２２９﹒６１　　＋０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３４６﹒７７　　－０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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