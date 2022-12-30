《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７％，報８２４９﹒６９點，上證
３８０指數半日升０﹒１７％，報５５８７﹒０９點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０６﹒３７億元，用１３﹒６３
億元或２﹒６％。
美軍印太司令部稱，美軍一架ＲＣ－１３５偵察機於１２月２１日在南海執行日常任務時，
遭一架中國戰鬥機以「不安全的操作」攔截。滬深軍工股窄幅上升，觀典防務
（滬：６８８２８７）升１﹒５％，航宇科技（滬：６８８２３９）升３﹒５％，縱橫股份
（滬：６８８０７０）升１﹒２％，航天動力（滬：６００３４３）升０﹒８％。
貴州茅台（滬：６００５１９）公告，２０２２年預計實現營收約１２７２億元，同比增長
１６﹒２％，預計實現淨利潤約６２６億元，同比增長約１９﹒３３％。茅台業績符合預期，並
完成了年初定下的營收目標，茅台半日升１﹒３％。其他白酒股同升，山西汾酒
（滬：６００８０９）升０﹒９％，老白干酒（滬：６００５５９）升０﹒２％。
保險股今早反彈，新華保險（滬：６０１３３６）漲３﹒８％，中國太保
（滬：６０１６０１）走高２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒８％，中國平安
（滬：６０１３１８）升２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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