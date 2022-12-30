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AH股新聞

30/12/2022 15:18

《滬股通》上證１８０收升０﹒４４％，上證３８０升０﹒１７％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４４％，報８２２８﹒６８點，
上證３８０指數收升０﹒１７％，報５５８６﹒８６點。
　　內地復常再有進展，停駛近３年的廣深港高鐵正準備在明年恢復營運。旅遊股回升，國旅聯
合（滬：６００３５８）走高４﹒４％，黃山旅遊（滬：６０００５４）漲３﹒５％，長白山
（滬：６０３０９９）升２﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升近２％，中青旅
（滬：６００１３８）升１％，天目湖（滬：６０３１３６）升０﹒５％。
　　美軍印太司令部稱，美軍一架ＲＣ－１３５偵察機於１２月２１日在南海執行日常任務時，
遭一架中國戰鬥機以「不安全的操作」攔截。滬深軍工股窄幅上升，觀典防務
（滬：６８８２８７）升１﹒２％，航宇科技（滬：６８８２３９）升１﹒７％，縱橫股份
（滬：６８８０７０）升１﹒６％，航天動力（滬：６００３４３）升０﹒９％。
　　貴州茅台（滬：６００５１９）公告，２０２２年預計實現營收約１２７２億元人民幣，同
比增長１６﹒２％，預計實現淨利潤約６２６億元人民幣，同比增長約１９﹒３３％。茅台業績
符合預期，並完成了年初定下的營收目標，茅台全日升０﹒５％。其他白酒股同升，山西汾酒
（滬：６００８０９）升０﹒８％，老白干酒（滬：６００５５９）升０﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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