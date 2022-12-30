《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４４％，報８２２８﹒６８點，

上證３８０指數收升０﹒１７％，報５５８６﹒８６點。

內地復常再有進展，停駛近３年的廣深港高鐵正準備在明年恢復營運。旅遊股回升，國旅聯

合（滬：６００３５８）走高４﹒４％，黃山旅遊（滬：６０００５４）漲３﹒５％，長白山

（滬：６０３０９９）升２﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升近２％，中青旅

（滬：６００１３８）升１％，天目湖（滬：６０３１３６）升０﹒５％。

美軍印太司令部稱，美軍一架ＲＣ－１３５偵察機於１２月２１日在南海執行日常任務時，

遭一架中國戰鬥機以「不安全的操作」攔截。滬深軍工股窄幅上升，觀典防務

（滬：６８８２８７）升１﹒２％，航宇科技（滬：６８８２３９）升１﹒７％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）升１﹒６％，航天動力（滬：６００３４３）升０﹒９％。

貴州茅台（滬：６００５１９）公告，２０２２年預計實現營收約１２７２億元人民幣，同

比增長１６﹒２％，預計實現淨利潤約６２６億元人民幣，同比增長約１９﹒３３％。茅台業績

符合預期，並完成了年初定下的營收目標，茅台全日升０﹒５％。其他白酒股同升，山西汾酒

（滬：６００８０９）升０﹒８％，老白干酒（滬：６００５５９）升０﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

