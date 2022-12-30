《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指半日升０﹒３５％，報１１０３４﹒８９點，深證中

小創新指數半日升０﹒４２％，報２２２８﹒５７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２５﹒８２億元，賣盤超買盤，

淨流出５﹒８２億元。

中國電池金屬供應商中礦資源（深：００２７３８）認為鋰價逐漸下行的趨勢明年還會持續

，預測鋰價將從當前水平下跌約四分之一，從而可能會給飽受成本飆升之苦的電動汽車製造商帶

來一些安慰。新能源汽車股開盤拉升，三花智控（深：００２０５０）升０﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒３％。

華為輪值董事長徐直軍在２０２３年新年致辭中透露，預計華為全年實現銷售收入６３６９

億元人民幣，經營結果符合預期。鴻蒙概念股向上，湯姆貓（深：３００４５９）升１﹒３％，

宇信科技（深：３００６７４）升１﹒３％，超圖軟件（深：３０００３６）升１﹒８％，潤和

軟件（深：３００３３９）彈１﹒７％。

在線旅遊概念股跑出，眾信旅遊（深：００２７０７）漲近４％，嶺南控股

（深：０００５２４）升２﹒６％，華策影視（深：３００１３３）升２﹒３％，電廣傳媒

（深：０００９１７）升２﹒２％，探路者（深：３００００５）升１﹒８％，西域旅遊

（深：３００８５９）升１﹒６％，巨人網絡（深：００２５５８）升１﹒４％，通行寶

（深：３０１３３９）升１﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

