《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指今日收升０﹒１８％，報１１０１５﹒９９點，深證

中小創新指數收升０﹒４７％，報２２２９﹒６１點。

特斯拉今日在２０２２廣州車展上宣布，全新Ｍｏｄｅｌ Ｘ和Ｍｏｄｅｌ Ｓ內地市場售

價將在２０２３年１月６日正式公布，並在２０２３年上半年開啟交付。特斯拉概念股見反彈，

奧特佳（深：００２２３９）漲停，雙環傳動（深：００２４７２）飆４﹒５％，沃特股份

（深：００２８８６）、喜悅智行（深：３０１１９８）等亦揚近４％。

中國電池金屬供應商中礦資源（深：００２７３８）認為鋰價逐漸下行的趨勢明年還會持續

，預測鋰價將從當前水平下跌約四分之一，從而可能會給飽受成本飆升之苦的電動汽車製造商帶

來一些安慰。新能源汽車股拉升，三花智控（深：００２０５０）升０﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）升０﹒２％。

華為輪值董事長徐直軍在２０２３年新年致辭中透露，預計華為全年實現銷售收入６３６９

億元人民幣，經營結果符合預期。鴻蒙概念股向上，湯姆貓（深：３００４５９）升１﹒３％，

宇信科技（深：３００６７４）升２﹒５％，超圖軟件（深：３０００３６）升０﹒９％，潤和

軟件（深：３００３３９）彈０﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

