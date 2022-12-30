《經濟通通訊社３０日專訊》一家中國電池金屬供應商認為，鋰價２０２３年將會下跌，從

而可能會給飽受成本飆升之苦的電動汽車製造商帶來一些安慰。新能源汽車、鋰電池概念股開盤

拉升。

新能源汽車股方面，長城汽車（滬：６０１６３３）漲２﹒４％，三花智控

（深：００２０５０）升２﹒３％，長安汽車（深：０００６２５）升逾２％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）預計全年利稅總額增約１３﹒２％，價升１﹒８％，比亞迪

（深：００２５９４）升１﹒３％。

鋰電池概念股方面，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒２％，恩捷股份

（深：００２８１２）、億緯鋰能（深：３０００１４）等約升１％。萬華化學

（滬：６００３０９）升０﹒６％。

中礦資源（深：００２７３８）董事長王平衛在接受採訪時表示，隨著更多供應出現從而削

減鋰生產企業異常高的利潤率，降溫勢將繼續。王平衛表示相信，鋰價逐漸下行的趨勢明年還會

持續。他預測鋰價將從當前水平下跌約四分之一，公司仍會取得「良好」利潤。王平衛說，市場

供應依然吃緊，價格不會斷崖式下跌。中礦資源在津巴布韋和加拿大都有礦山。

王平衛預計，２０２３年碳酸鋰價格將跌至每噸約４０萬元（人民幣．下同）。根據亞洲金

屬網的數據，碳酸鋰價格１１月中旬觸及近６０萬元的歷史高位。該價格周四（２９日）連續第

五天下跌，報５２２５００元。（ｊｔ）

