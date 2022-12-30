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AH股新聞

30/12/2022 14:25

《Ａ股焦點》特斯拉概念反彈，新ＭｏｄｅｌＸ和Ｓ明年上半年交付

　　《經濟通通訊社３０日專訊》特斯拉今日在２０２２廣州車展上宣布，全新Ｍｏｄｅｌ　Ｘ
和Ｍｏｄｅｌ　Ｓ內地市場售價將在２０２３年１月６日正式公布，並在２０２３年上半年開啟
交付。其中Ｍｏｄｅｌ　Ｓ　Ｐｌａｉｄ擁有約６３７公里續航，搭載三電機全輪驅動系統，可
實現扭矩矢量控制，最大功率１０２０馬力，百公里加速僅２﹒１秒，最高車速３３２公里╱小
時；Ｍｏｄｅｌ　Ｘ　Ｐｌａｉｄ擁有２﹒６秒百公里加速時間，及約５３６公里的續航里程。
　　在連跌７個交易日後，特斯拉於周四（２９日）收漲逾８％。在市值大幅縮水後，該股受到
南韓散戶追捧。追蹤美國散戶交易流量的Ｖａｎｄａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的數據顯示，美國散戶
在特斯拉大跌了超４０％的１２月的每一天都是強勁的買家，散戶的淨買量在１２月和第四季度
都達到了歷史最高水平。摩根士丹利也認為，該股已經出現買入機會。馬斯克在致特斯拉員工的
郵件中表示，不要被瘋狂的股市所干擾；從長遠來看，相信特斯拉將成為地球上最有價值的公司

　　Ａ場特斯拉概念亦見反彈，奧特佳（深：００２２３９）漲停，雙環傳動
（深：００２４７２）飆４﹒７％，沃特股份（深：００２８８６）、喜悅智行
（深：３０１１９８），起帆電纜（滬：６０５２２２）彈逾３％，巨一科技
（滬：６８８１６２）、申達股份（滬：６００６２６）等亦揚逾２％。（ｗｌ）

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