《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，２０２２年１－１１月，全國國有及國有控
股企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅較１－１０月有所擴大。期內，國有企業營業總
收入７３００１０﹒５億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％。
１－１１月，國有企業利潤總額３８５９５﹒９億元，同比下降４﹒４％，降幅較１－１０
月繼續擴大１﹒１個百分點。期內，國有企業應交稅費５３３９２﹒８億元，同比增長１０％。
截至１１月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒１個百分點。（ｗｌ）
30/12/2022 15:00
【聚焦數據】統計局：首十一月國企利潤總額同比降幅擴至４﹒４％
《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，２０２２年１－１１月，全國國有及國有控
股企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅較１－１０月有所擴大。期內，國有企業營業總
收入７３００１０﹒５億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％。
１－１１月，國有企業利潤總額３８５９５﹒９億元，同比下降４﹒４％，降幅較１－１０
月繼續擴大１﹒１個百分點。期內，國有企業應交稅費５３３９２﹒８億元，同比增長１０％。
截至１１月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒１個百分點。（ｗｌ）
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