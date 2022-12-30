《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，２０２２年１－１１月，全國國有及國有控

股企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅較１－１０月有所擴大。期內，國有企業營業總

收入７３００１０﹒５億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％。

１－１１月，國有企業利潤總額３８５９５﹒９億元，同比下降４﹒４％，降幅較１－１０

月繼續擴大１﹒１個百分點。期內，國有企業應交稅費５３３９２﹒８億元，同比增長１０％。

截至１１月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒１個百分點。（ｗｌ）

