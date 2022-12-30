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AH股新聞

30/12/2022 15:00

【聚焦數據】統計局：首十一月國企利潤總額同比降幅擴至４﹒４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，２０２２年１－１１月，全國國有及國有控
股企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅較１－１０月有所擴大。期內，國有企業營業總
收入７３００１０﹒５億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％。
　　１－１１月，國有企業利潤總額３８５９５﹒９億元，同比下降４﹒４％，降幅較１－１０
月繼續擴大１﹒１個百分點。期內，國有企業應交稅費５３３９２﹒８億元，同比增長１０％。
　　截至１１月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒１個百分點。（ｗｌ）

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