《經濟通通訊社３０日專訊》中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、廣東省深圳市

監委近日對中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）廣東省分行原黨委委員、副行長

周傑嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

經查，周傑喪失理想信念，背棄初心使命，毫無紀法意識，不守政治紀律，通過轉移證據、

變賣贓物、串供、安排配偶潛逃出境等方式對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期收受可

能影響公正執行公務的禮品禮金，接受管理和服務對象宴請，無償借用企業車輛，違規接受可能

影響公正執行公務的高爾夫球活動安排和旅遊活動安排；對組織不忠誠，隱瞞不報個人有關事項

；毫無廉潔意識，借職務之便違規從事營利活動，持有非上市公司股份，通過向貸款企業出借資

金獲取大額回報；工作不負責任，造成國有資產出現重大風險及巨額損失；家風不正，對配偶失

管失教；靠信貸吃信貸，以手中信貸審批權謀取私利，非法收受巨額財物。

經中國工商銀行黨委研究，決定給予周傑開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國工商銀

行紀檢監察組研究，決定給予周傑開除公職處分；收繳其違紀違法所得；經廣東省深圳市監委研

究，決定將周傑涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。（ｗｌ）

