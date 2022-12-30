《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》２０２２年３月１６日，國務院金融穩定發展委員

會罕有出手發放「維穩大禮包」，用８００字對焦點經濟問題作出一次性表態，把滬綜指從接近

３０００點的心理關口撈了上來，不過和後來４月和１０月的Ａ股表現相比，３月時的滬綜指只

能算是低處未算低。數數今年，以維護資本市場穩定為目標的大大小小會議開了不少，不過當局

提及的種種風險卻仍未順利化解。對Ａ股而言，２０２２年是中國政府使出渾身解數防範風險爆

破的一年。

２０２２年收官，滬綜指全年下跌了１５﹒１３％或５５０點，結束連續三年上升的趨勢，

全年高低位差達到７８８﹒２４點，振幅２１﹒６６％遠高於去年，而個股表現同樣慘淡，僅煤

炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾４９００隻股份中只有四分之一的股票從年初至今是賺錢

的。

今年Ａ股交投表現亦較去年為差，兩市全年日均成交９２５１億元（人民幣．下同），按年

縮減１２％。而外資今年透過陸股通累計淨買入９００億元，為連續９年加倉Ａ股。

比起指數點位波動，更為兇險的是維穩破功場面不時發生，連資深投資者都損手爛腳。據私

募排排網統計數據顯示，截至１２月２１日，有業績記錄的８５家百億私募今年來整體收益為－

５﹒８６％，多家老牌百億私募的年內最大回撤超４０％；有網紅投資大Ｖ於近日宣告清倉認輸

，直言自己很多年都沒法翻身，未來要努力「搬磚」儲錢。

對於明年前景，專家對《經濟通通訊社》表示，中國能否在第一季讓疫情「快速過峰」、海

外各國央行會否提前結束緊縮政策，以及市場投資者是否能拾回信心，都將是影響Ａ股表現的重

要因素。



＊美國高息時代吸資，跨境資金流出破紀錄＊



Ａ股市場走勢當然離不開監管部門的關照，但隨著不少Ａ股股票被納入國際指數基金，加上

美國此前的直升機撒錢模式刺激外資流入中國，外資對Ａ股亦形成了一股影響力，所以當全球央

行轉向緊縮時，外資流出為Ａ股帶來了強勁沽壓，構成風險。

今年以來美國加息幅度達到４２５個點子，美國聯邦基金利率已經去到４﹒５％，進入了

２００８年金融海嘯後所未見的高息時代，但這邊廂中國不但沒有加息的條件，還在今年兩度降

準及兩度調降ＭＬＦ利率，中美兩地貨幣政策相悖而馳，中國和美國１０年期國債利差罕見倒掛

，人民幣計價資產吸引力減弱，美國對中國市場形成了巨大的資金虹吸效應。

如何判斷外資正在流出中國證券市場，可以從國家外匯局發布的銀行代客涉外收付款數據來

調查。數據顯示，由今年初截至今年１１月，銀行代客跨境證券投資項目下淨流出資金已經高達

１３５７１億元，和過去幾年的持續流入情況呈１８０度大轉彎。

盡管銀行代客涉外收付款和Ａ股表現的正相關性並不大，但在個別月份卻有著一致性。美國

通過《外國公司問責法案》之後，中概股退市風險在今年３月迎來一波爆發，加上有華爾街大行

分析師再度呼籲中國股票「不可投資」，引發Ａ股暴跌，在整個３月滬綜指累計跌幅超過６％，

而同月的銀行代客涉外－證券投資項目的淨流出量高達２６２５億元，比２０２０年３月疫情初

期時的流出量還要多，創下有記錄以來的最高流出額。



＊從嚴苛封控到全面放寬，Ａ股兩頭吃虧＊



經濟增長是資本市場的基本面，中國經濟表現不佳最終仍然會影響到Ａ股的繁榮。大多數中

國人今年的生活都被疫情左右，從綠碼出行到核酸檢測常態化，再到足不出戶最後到集體搶藥，

國家的防疫政策對經濟活動的影響不可估量，亦會部分反映在股市上。

今年３月２８日，作為全國金融及物流中心的上海一改此前精準防疫政策，以黃浦江為界分

區分批實施全民核酸篩查，全市人民足不出戶超過一個月，就連買餸都要依靠團購，各金融機構

都需要派駐員工到辦公室長期作戰，供應鏈嚴重受阻，商業活動顯著收縮，牛津大學研究顯示，

中國於４月中下旬直至６月的疫情控管指數高達７９﹒１７，而在整個４月期間滬綜指跌幅高達

６﹒３％，４月２７日當日更錄得２８６３﹒６５點的全年最低位，也是２０２０年５月以來的

新低。

在全球各國都進入後疫情時代，中國何時放寬疫情防控成為今年股市最大的不穩定因素，外

資大行分析師紛紛化身國情專家，預測中國改變防疫政策的窗口。外界普遍認為，第一個窗口是

上海３月疫情爆發，但隨著當地精準防疫政策流產，這個窗口自然而然便錯過了；接下來備受期

待的窗口是「二十大」結束，但是《人民日報》在大會召開前連日刊登文章，為動態清零政策護

航，直言「躺平」抗疫沒有出路，放開預期成空，在１０月期間滬綜指跌幅超過４﹒３％。

到了１１月，防疫形勢愈見嚴峻，多地長期封控也無法阻止疫情蔓延，民間控訴嚴格封控、

核酸公司造假等不滿的聲音漸大，再加上地方財政難以負擔昂貴的隔離和檢測費用，中國終於放

寬防疫措施，衛健委先在１１月公布封控措施放寬的「二十條」，再到１２月７日公布「新十條

」，在此期間滬綜指連續三個星期上漲，累計漲幅達到３﹒５％，中斷至７月以來的下跌趨勢。

不過當局「全面放開」的速度遠超外界想像，１１月還在強調疫情動態清零不動搖，來到

１２月衛健委就將新冠病毒降級到乙類傳染病，取消入境限制，更宣布在明年１月８日起恢復中

國公民出境旅遊。中國當局希望這一波疫情能快速過峰，在春節後全面恢復經濟生產，不過內地

感染變種病毒的個案正在劇增，多地勞工集中染疫停工，讓１１月的經濟頹勢直接延續到本月，

就在１２月１９日至２３日一周，滬綜指表現跌了３﹒８５％。



＊政經大勢變動，引發短線劇震＊



經濟景氣度下行，疫情防控從緊到鬆，都是大致上能預料到的，不過政局變化則是難以預估

的，因此對資本市場的衝擊也就更強。中共於今年１０月召開「二十大」，會上公布新一屆中央

政治局常委會名單，市場當日評估中共最高領導層變動所帶來的潛在影響，陸股通於１０月２４

日淨流出１７９﹒１２億元，創互聯互通機制開通以來新高，滬綜指當日下跌逾２％。

２０２２年中美兩國之間的競爭無減緩跡象，尤其是經濟領域的對抗更為激烈。今年５月美

國連同亞洲多國建立「印太經濟框架」，旨在數字經濟、供應鏈、綠色能源等方面加強成員國之

間的聯繫；美國兩院於７月通過晶片與科技法案，加強對高科技產業提供高額補貼，另一方面對

中國半導體產業出台更廣泛的出口管制措施，例如在今年１２月１５日，美國商務部將多家晶片

相關企業列入實體清單，隔日Ａ股半導體板塊挫超過２﹒３％。

台海問題升級同樣影響到資本市場表現。美國眾議院議長佩洛西於８月２日晚上歷史性訪台

，台海局勢來到逾２５年來最緊張一刻，滬綜指在佩洛西抵台前夕一度下跌超過３％，不過裂口

在隨後數日修復。

除了本國政事之外，周邊地區衝突亦牽動Ａ股市場。在２月２４日，俄羅斯對烏克蘭進行「

特別軍事行動」，派兵進入烏東頓巴斯地區，地區性的政治危機升級成全面戰爭，在全球資本市

場掀起浪湧，當日滬綜指一度暴跌超過２﹒５％。俄烏戰事並不如各界想像般發展，俄羅斯軍隊

屢吃苦頭，官商民各界都受到了西方國家無區別金融制裁，不過中國始終未就事件明確表態，因

此與西方關係變得更為疏離，加上戰事引發了全球供應鏈危機，促成Ａ股在２月下旬至３月中旬

的連續四周下跌。



＊專家：明年Ａ股走勢看五因素＊



展望明年走勢，申銀萬國證券研究所首席市場分析師桂浩明接受《經濟通通訊社》訪問時指

，他預測明年的股市震盪幅度會比今年小，亦不會像今年這樣錄得較大跌幅，不過投資者仍然要

保持謹慎，因為疫情影響不可能到了明年就馬上消失，經濟狀況亦受制於內外各種環境因素，可

能還是處於一個艱難的復甦狀態，「實體經濟不可能做得太強」，認為明年不具備出現較大幅度

反彈的條件。

桂浩明就明年Ａ股走勢提出三大影響要素。一是看中國政府對於穩經濟各方面政策的出台，

以及相關具體措施的落實，二是看疫情是不是能夠得到有效的控制，三是看海外是否出現顯著的

經濟不景氣狀況，以至於影響中國外貿情況，四則是看整個市場投資者的信心，民眾是否會傾向

選擇儲蓄，五則是看中國當局會否出台更多措施，尤其是改革，來穩定股市以及推動市場積極性

。

