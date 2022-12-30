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30/12/2022 18:29

《國企紅籌》華電國際（１０７１）：羅小黔辭任執行董事兼總經理

　　《經濟通通訊社３０日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）公布
，於今日收到公司執行董事兼總經理羅小黔遞交的辭任申請。因年齡原因，羅小黔申請辭去其擔
任的公司第九屆董事會執行董事、提名委員會委員及公司總經理職務。（ｂｎ）

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