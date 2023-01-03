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AH股新聞

03/01/2023 09:32

《Ａ股異動》海信家電Ａ漲停，現報１４﹒４９元人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》海信家電Ａ股（深：０００９２１）現漲停，報１４﹒４９元（
人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價１４﹒０２元；成交６４０﹒１５萬股，成交金額
９１９３﹒３９萬元；量比５５﹒１１倍，換手率０﹒７１％。
　　海信家電Ｈ股（００９２１）升１１﹒８５％，報９﹒６３港元，最高價９﹒６６港元，最
低價８﹒７２港元；成交２０萬股，成交金額１８９﹒２８萬港元；主動買沽比率６６：３４，
資金淨主動買入４６﹒７７萬港元。海信家電Ａ股較Ｈ股呈６８﹒４５％溢價。（ｅｄ）

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