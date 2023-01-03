《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》十三屆全國人大常委會第三十八次會議對《

金融穩定法（草案）》進行審議，１２月３０日起公開徵求意見，徵求意見期限為３０日，截止

日期為２０２３年１月２８日。

《金融穩定法（草案）》明確國家設立金融穩定保障基金，由統籌協調機制統籌管理，作為

處置金融風險的後備資金。人民銀行再貸款可以用於為金融穩定保障基金提供流動性支持，金融

穩定保障基金應當以處置所得、收益和行業收費等償還。

金融穩定保障基金由向金融機構、金融基礎設施運營機構等主體籌集的資金以及國務院規定

的其他資金組成。

金融穩定法之所以立法，導火線是螞蟻集團的消費金融業務以及小額貸款業務觸及到了監管

的紅線。據統計，螞蟻的註冊資金為３０億元人民幣，但是螞蟻花唄和借唄的貸款餘額卻超過

３０００億元人民幣。因為螞蟻集團利用銀行貸款和ＡＢＳ，槓桿操作放大資金。



＊涉金融穩定、改革發展重大事項報黨中央、國務院決定＊



今年４月，人行會同發展改革委、司法部、財政部、銀保監、中證監、外匯局積極推進金融

穩定法立法工作，起草了《中華人民共和國金融穩定法（草案徵求意見稿）》。１２月２７日《

金融穩定法（草案）》提請十三屆全國人大常委會第三十八次會議審議，是首次提請審議。

《金融穩定法（草案）》共六章四十九條，主要規定涉及建立金融穩定工作機制，強化金融

風險防範機制，完善金融風險化解機制，明確金融風險處置職責分工和後備資金來源，充實金融

風險處置措施等方面內容。

《金融穩定法（草案）》明確，國家金融穩定發展統籌協調機制負責統籌金融穩定和改革發

展，研究系統性金融風險防範、化解和處置以及維護金融穩定重大政策，部署開展相關金融風險

處置工作。涉及金融穩定和改革發展的重大問題和事項報黨中央、國務院決定。

統籌協調機制由國務院金融管理部門、發展改革部門、財政部門等成員單位組成，統籌協調

機制辦公室承擔日常工作。統籌協調機制成員單位依照法定職責分工履行金融風險防範、化解和

處置責任，落實統籌協調機制議定事項。

