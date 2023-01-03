《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》就上市證券公司公告實施再融資，中證監發

布答記者問稱，關注到有關上市證券公司再融資行為。中證監一直倡導證券公司自身必須聚焦主

責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市

場「看門人」作用。作為已上市的證券公司，更應該為市場樹立標桿，提高公司治理質效，結合

股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，董事會和

股東大會要統籌平衡，審慎決策，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權益。

同時，中證監也會支持證券公司合理融資，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能

作用。中證監稱，將審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口

關。

公開數據顯示，２０２２年，已有８家上市券商實施再融資，其中不乏頭部券商，合計募資

額為８５５億元（人民幣．下同），還有數百億規模的再融資計劃正在進行中。

２０２２年１２月３０日，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）發布配股發行預

案，公司擬按照每１０股配售３股的比例向Ａ股、Ｈ股股東公開配售新股，募集資金規模不超過

２８０億元，用於補充公司資本金和營運資金。消息拖累華泰ＡＨ股急挫，Ａ股午後跌幅略收窄

至６﹒８％，現報１１﹒８７元；Ｈ股現跌２﹒５％。

