《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開２１０點，報１９５７０點。最高升４３１點報

２０２１２點，最低跌４７７點報１９３０３點。恒指收報２０１４５點，升３６３點或

１﹒８４％。

北水全日淨流入４２﹒５億元，增加１１１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）。

主板成交１２０６﹒５３億元增加３８﹒６％。其中港股通成交４１２﹒２億元，佔總成交

３４﹒２％。

騰訊控股升３﹒３５％報３４５﹒２元，北水淨買入１５﹒８億元；中國移動升１﹒４５％

報５２﹒５元，北水淨買入５﹒２億元；友邦保險升１﹒７３％報８８﹒３元，北水淨買入

１﹒９億元。

美團升１﹒２％報１７６﹒８元，北水淨賣出７﹒２億元；盈富基金升１﹒７１％報

２０﹒２６元，北水淨賣出３﹒５億元；恒生中國企業升１﹒７４％報６９﹒１８元，北水淨賣

出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １５﹒８０

中國移動 （００９４１） ５﹒１８

友邦保險 （０１２９９） １﹒９５

藥明生物 （０２２６９） １﹒３２

中國海洋石油 （００８８３） １﹒２９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －７﹒２２

盈富基金 （０２８００） －３﹒５１

恒生中國企業 （０２８２８） －１﹒２８

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