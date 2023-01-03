《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開２１０點，報１９５７０點。最高升４３１點報
２０２１２點，最低跌４７７點報１９３０３點。恒指收報２０１４５點，升３６３點或
１﹒８４％。
北水全日淨流入４２﹒５億元，增加１１１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）。
主板成交１２０６﹒５３億元增加３８﹒６％。其中港股通成交４１２﹒２億元，佔總成交
３４﹒２％。
騰訊控股升３﹒３５％報３４５﹒２元，北水淨買入１５﹒８億元；中國移動升１﹒４５％
報５２﹒５元，北水淨買入５﹒２億元；友邦保險升１﹒７３％報８８﹒３元，北水淨買入
１﹒９億元。
美團升１﹒２％報１７６﹒８元，北水淨賣出７﹒２億元；盈富基金升１﹒７１％報
２０﹒２６元，北水淨賣出３﹒５億元；恒生中國企業升１﹒７４％報６９﹒１８元，北水淨賣
出１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １５﹒８０
中國移動 （００９４１） ５﹒１８
友邦保險 （０１２９９） １﹒９５
藥明生物 （０２２６９） １﹒３２
中國海洋石油 （００８８３） １﹒２９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －７﹒２２
盈富基金 （０２８００） －３﹒５１
恒生中國企業 （０２８２８） －１﹒２８
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