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AH股新聞

03/01/2023 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒５億元，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開２１０點，報１９５７０點。最高升４３１點報
２０２１２點，最低跌４７７點報１９３０３點。恒指收報２０１４５點，升３６３點或
１﹒８４％。
　　北水全日淨流入４２﹒５億元，增加１１１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）。
　　主板成交１２０６﹒５３億元增加３８﹒６％。其中港股通成交４１２﹒２億元，佔總成交
３４﹒２％。
　　騰訊控股升３﹒３５％報３４５﹒２元，北水淨買入１５﹒８億元；中國移動升１﹒４５％
報５２﹒５元，北水淨買入５﹒２億元；友邦保險升１﹒７３％報８８﹒３元，北水淨買入
１﹒９億元。
　　美團升１﹒２％報１７６﹒８元，北水淨賣出７﹒２億元；盈富基金升１﹒７１％報
２０﹒２６元，北水淨賣出３﹒５億元；恒生中國企業升１﹒７４％報６９﹒１８元，北水淨賣
出１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１５﹒８０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　５﹒１８
　　友邦保險　　　（０１２９９）　　　　　　１﹒９５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒３２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－７﹒２２
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－３﹒５１
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－１﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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