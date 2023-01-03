《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「第三支箭」精準有力，資本市場助陣地產修復

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「第三支箭」持續加力正在開啟房地產市場信心修復之路。自中證監去年１１月宣布恢復上市房

企再融資至今，已有逾３０家涉房企業發布再融資或重組公告。市場人士認為，２０２３年支持

房企股權融資將進入實質發行階段，「助陣」行業修復。



消費恢復步伐加快，助燃假期「煙火氣」

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記者調研了解到，近期，餐飲、線下購物、自駕游等接觸類、流動類消費復甦跡象逐漸增多，各

地區、金融機構正積極通過消費券、消費貸等方式激發居民消費潛力。



人民幣匯率有望重回升值通道

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去年全年，人民幣匯率呈現出「前低後高」、「高波動」的特徵。專家表示，２０２３年，伴隨

美聯儲加息結束、中國跨境收支平穩和中國經濟進一步回暖，人民幣匯率有望重回升值通道。





《上海證券報》



２０２３年中國特色現代資本市場建設將再提速

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２０２３年是全面建設社會主義現代化國家的開局起步之年。中證監判斷，隨著一系列超預期政

策效應逐步顯現，中國經濟總體回升的格局進一步鞏固，影響資本市場運行的基本面因素將顯著

改善，資本市場總體將保持穩中向好的態勢。



２０２３年貨幣政策總量要夠結構要準

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２０２３年貨幣政策總量要夠、結構要準：總量要夠，就是今年貨幣政策的力度不能小於去年，

需要的話，還要進一步加力；結構要準，就是要持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基

礎設施等重點領域和薄弱環節的支持力度。



人民幣匯率穩定有支撐

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展望２０２３年人民幣匯率，業內認為，全球經濟復甦的錯位整體有利於人民幣匯率保持穩定甚

至偏強勢。綜合經濟基本面與國際收支面考慮，預計２０２３年人民幣匯率將呈現雙向波動、溫

和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。





《證券時報》



看好中國經濟回升，預期政策繼續加碼

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證券時報對經濟學家發起的一項調查顯示，多數受訪者對今年經濟基本面、政策面有樂觀預期，

看好中國經濟加速修復。受訪者認為，今年宏觀調控政策料將加碼發力，經濟或將從二季度開始

顯著恢復，且無需過度擔憂通脹壓力。



機構首席：向上修復大勢所趨，重拾信心至關重要

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防疫政策正在向科學精準的方向調整，疫情對經濟的影響可能逐漸減弱，消費有望恢復。同時，

房地產寬信用的演繹將改善竣工鏈條，房地產對經濟的負向拖累有望收窄。預計２０２３年中國

有望實現５％左右的經濟增速。



基金經理：復甦是主線，消費尤可期

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２０２３年資本市場的投資機會是大於風險的。從國內來看，疫情政策已經出現了非常積極的變

化，使得無論從企業經營，還是從國家政策的執行和實施上，都會有非常大的促進作用。各種在

２０２２年不利的因素其實都在發生積極變化。（ｌｃ）

