《神州經脈》踏入２０２３年，滬深股市開門紅，滬綜指收升０﹒８８％收復三千一，成交

大增３０﹒６％。

滬綜指今早開盤錄得小幅低開，金融、白酒等權重板塊領跌，惟盤中電信、軟件、互聯網等

科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升，全日漲０﹒８８％，報

３１１６﹒５１點，成功守穩三千一，深成指升０﹒９２％，創業板指升０﹒４１％。假期因素

結束投資活動增加，兩市全日成交７８８８億元（人民幣．下同），較上交易日（１２月３０日

）成交增長３０﹒６％，是去年１２月１４日以來成交新高。

中國當局改變防疫政策，疫情數字短期激增影響經濟。中國官方１２月製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４７％，比上月下降１個百分點，遜於市場預期的４８％，同月非製造業ＰＭＩ為

４１﹒６％，按月下降５﹒１個百分點，低於臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低。

人民銀行今日進行５００億元７天期逆回購操作，新年首個交易日收水５３４０億元。

今年第四季疫情在內地全面爆發，中國當局防疫政策期內１８０度大轉彎，由嚴格封控轉向

全面放開，經濟情況兩邊受罪，嚴重擾亂經濟生產生活。獨立研究機構中國褐皮書國際

（ＣＢＢＩ）發表調查，認為第四季實際國內生產毛額（ＧＤＰ）同比可能萎縮，預計２０２２

年全年中國經濟僅增長２％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 雖然防疫措施進一步優化，但由於疫情大範圍蔓延、感染人數持續增加，２０２２年１２

月中國製造業景氣度連續第五個月低於榮枯線，且降幅擴大。今日公布的２０２２年１２月財新

中國製造業采購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９，低於１１月０﹒４個百分點，降至近三個月來最

低，連續第五個月處於收縮區間，惟略高於市場預期的４８﹒８。這一走勢與統計局製造業

ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２０２２年１２月製造業ＰＭＩ下降１個百分點至４７，為

２０２０年３月以來最低，遜於市場預期。在疫情影響下，２０２２年１２月製造業生產、需求

仍然疲弱，生產指數在榮枯線下略有回升，但新訂單指數降至三個月來最低。在供需不振的背景

下，就業市場未見明顯好轉，在收縮區間略有回升，但降幅仍高於長期均值。由於需求減弱，企

業繼續減少原材料採購量和庫存。採購量指數、採購庫存指數在收縮區間降至２０２２年５月、

６月來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年１２月，疫情防控措施進一步優化落

實，短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社

會發展再次成為重中之重。



２﹒ 中國外交部網站公布，新任外長秦剛在美國時間１月１日，與美國國務卿布林肯通電話。

秦剛表示，期待與布林肯繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。布林肯則在社交媒體

Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，當日上午與履行新職務的秦剛通電話，雙方討論到美中關係，以及保持暢

通的溝通渠道。全國人大常委會任命５６歲的中國駐美國大使秦剛，接替王毅出任外長。美國國

務院其後表示，布林肯預期會繼續與秦剛保持富有成效的工作關係，華府亦會保持開放的溝通渠

道，負責任地處理美中關係。中國外交部網站顯示，擔任中共中央政治局委員的王毅，已兼任中

央外事工作委員會辦公室主任，相信是接任楊潔篪的職務。王毅周日（１日）撰文表示，外交戰

線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。外交戰線將推動構建和平共處、總體穩定、均

衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實

中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，

推動中歐關係行穩致遠。



３﹒ 中國指數研究院發表報告稱，去年１２月百城新建住宅價格按月跌幅為０﹒０８％，連跌

６個月；１２月二手住宅價格按月下跌０﹒２２％，連跌８個月，且跌幅均呈擴大趨勢。中指院

稱，２０２２年中國房地產政策迎來實質性放鬆，但當前市場信心依舊不足，全國樓市整體仍處

深度調整期。從城市看，２０２２年多個城市出現樓價持續下跌趨勢，如哈爾濱、江門等１０個

城市年內新樓及二手樓價按月下跌月份均超過９個月，其中哈爾濱全年１２個月樓價均下跌。整

體來看，２０２２年多地樓市普遍呈現低迷趨勢。至於租賃住宅方面，市場進入年末淡季，整體

租金繼續走低，１２月中國５０個城市住宅平均租金按月跌幅擴大至０﹒５４％，年度累計下跌

２﹒５０％。展望２０２３年，中指院表示，房地產政策或繼續保持寬鬆基調，供需兩端政策仍

有放鬆空間。整體來看，隨著疫情防控政策持續優化，社會經濟逐漸復甦，疊加房企信用逐步修

復，樓市寬鬆政策持續顯效，市場信心或有望修復，２０２３年房地產市場預計將逐漸企穩，但

所需的恢復時間或較長。



４﹒ 國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃預料，中國放寬防疫限制後，未來數月全

國將會出現「叢林大火」般的新冠病例，對中國經濟、地區甚至全球經濟帶來負面影響。英國、

法國跟進部分歐盟國家對中國旅客實施入境檢測。但歐盟國家尚未就和中國相關的防疫規則達成

共識。北非國家摩洛哥鑑於中國疫情，宣布由１月３日起，不論國籍，一律禁止來自中國的旅客

入境，直至另行通知。台灣１月１日開始要求中國大陸入境旅客進行唾液核酸檢測，其中在桃園

國際機場有５２０多人接受檢測，發現超過１４０人染疫，陽性比率達到２７﹒８％。在北京，

外交部新聞發言人毛寧今日回應表示，一些國家僅對中國施加入境限制，此舉缺乏科學依據，是

不合理的；中方對此堅決反對，將採取應對措施。此外，國家藥監局上周五（１２月３０日）表

示，１２月２９日，藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審

評審批，附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊（商品名稱：利卓瑞╱

ＬＡＧＥＶＲＩＯ）進口註冊。國藥控股（０１０９９）隨後公布，２０２２年１１月，公司附

屬公司國藥控股分銷中心有限公司與默沙東簽署經銷協議，在協議期內負責莫諾拉韋在中國大陸

的進口和經銷。



５﹒ 就上市證券公司公告實施再融資，中證監發布答記者問稱，一直倡導證券公司自身必須聚

焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資

本市場「看門人」作用。作為已上市的證券公司，更應該為市場樹立標桿，提高公司治理質效，

結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，董事

會和股東大會要統籌平衡，審慎決策，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權益。同時，

中證監也會支持證券公司合理融資，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用。中證

監稱，將審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口關。公開數

據顯示，２０２２年，已有８家上市券商實施再融資，其中不乏頭部券商，合計募資額為８５５

億元，還有數百億規模的再融資計劃正在進行中。２０２２年１２月３０日，華泰證券

（０６８８６）（滬：６０１６８８）發布配股發行預案，公司擬按照每１０股配售３股的比例

向Ａ股、Ｈ股股東公開配售新股，募集資金規模不超過２８０億元，用於補充公司資本金和營運

資金。



６﹒ 內地「防疫新十條」後的首個小長假昨日（２日）結束，文化和旅遊部在官方微博表示，

經測算，今年元旦節假期，全國國內旅遊出遊５２７１﹒３４萬人次，同比增長０﹒４４％，恢

復至２０１９年元旦節假日同期的４２﹒８％；實現國內旅遊收入２６５﹒１７億元，同比增長

４％，恢復至２０１９年元旦節假日同期的３５﹒１％。元旦假期內地電影院營業率達８５％，

為１０個月新高，但票房仍疲軟，元旦檔票房收入錄５﹒５３億元，僅為去年一半，創下七年來

新低。此外，國家電影局公布，２０２２年度全國電影總票房為３００﹒６７億元，其中國產電

影票房為２５５﹒１１億元，在總票房中佔比為８４﹒８５％；全年城市院線觀影人次為

７﹒１２億。相較於２０２１年４７２﹒５８億元總票房、１１﹒６７億觀影人次，２０２２年

票房、觀影人次下滑約三成。與２０１９年６４２﹒６６億元總票房、１７﹒２７億觀影人次相

較，已恢復至疫情前的一半。



７﹒ 恒大集團（０３３３３）董事局主席許家印１月１日晚間在公司內部發出了一封《致全體

恒大人的一封家書》。他在信中感謝員工付出及承受了巨大身心壓力，克服難題，實現一個個不

可能，並指今年是恒大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年，會做好全面正常施工、恢

復銷售及經營等各方面工作，一定能完成保交樓任務，償還各種債務，開啟涅槃重生新篇章。許

家印還總結了恒大集團２０２２年全年的表現，稱２０２２年恒大地產７３２個保交樓項目全面

復工，全年累計交樓３０﹒１萬套；恒馳汽車（００７０８）三年磨一劍，實現了恒馳５的量產

和交付；恒大物業（０６６６６）盡心盡力服務超千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客

７６０萬人次。不過，據《路透》去年１２月報道，雖然恒馳５開始生產、交車，但是恒大電動

車部門仍計劃裁員１０％，而恒大新能源汽車集團也計劃暫停向２５％的員工支付１個月至３個

月工資。另外，原定要在去年底發布的債務重組計劃再次推遲。



８﹒ 國家發展改革委副主任趙辰昕周六（１２月３１日）接受《新華社》專訪時表示，總需求

不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。２０２３年，把恢復和擴大消費擺在優先位置，更多

渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，推動重點領域和大宗商

品消費持續恢復。趙辰昕指，要多措並舉促進居民想消費、敢消費、能消費。要多渠道增加城鄉

居民收入，特別是提高消費傾向高、但受疫情影響大的中低收入居民消費能力。支持住房改善、

新能源汽車、養老服務等消費，推動重點領域和大宗商品消費持續恢復。要通過政府投資和政策

激勵有效帶動全社會投資，形成儲備一批、建設一批、竣工一批的良性循環。他還提到，要加大

宏觀政策調控力度，加強與宏觀政策取向一致性評估，著力營造穩定可預期的宏觀政策環境。還

要加強跨年度政策協調銜接，推動政策性開發性金融工具、支持設備更新改造、擴大製造業中長

期貸款等政策效應２０２３年持續釋放。更大力度吸引和利用外資等。



９﹒ 美匯指數在２０２２年最後一個交易日走低，下跌０﹒３２％至１０３﹒５。受助於聯儲

局年內累積加息４２５個基點，全年勁升７﹒８％，是２０１５年來最大漲幅。２０２３年第一

個交易日，人民幣中間價升至逾兩周高；即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨高開３１４點子，報

６﹒９２００，盤中突破６﹒８８關，全日則飆４６４點，收報６﹒９０５０，實現三連漲，收

盤價創９月２日以來四個月新高。交易員表示，元旦的中國旅行數據表現較好，各方對中國經濟

復甦的預期持續發酵，另外春節臨近，剛需結匯需求也推高人民幣需求，助力人民幣反彈；此外

銀行間外匯市場交易時間進一步延長，這也有利於人民幣市場情緒，預計春節前人民幣料進一步

上行。人民銀行公布，自２０２３年１月３日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至北京時

間次日３：００（目前為當晚１１點３０分），人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市

場管理制度適用時間相應延長。此外，外匯交易中心表示，計劃調整ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

和ＳＤＲ貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重，美元在兩大指數的權重均有調降。（ｗｌ）

