《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



２０２３年首個交易日，香港魚缸、滬深股市，人民幣匯率齊齊開門紅。恒指今早低開高走

，曾挫近５００點後倒升逾３００點，全日高低波幅達９０８點，重上兩萬點大關收市，創逾四

個月高。

恒指低開２１０點報１９５７０，跌幅曾擴大至４７７點，低見１９３０３點，其後拗腰倒

升，午後曾升４３１點，恒指全日升３６３點，收報２０１４５點，創去年８月２６日以來之收

市高位。大市成交１２０６﹒５億元。科指收升２﹒５％，報４２３３點。

人民銀行在元旦前公布，自２０２３年１月３日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長，

由北京時間當晚１１點３０分延長至次日３：００。中國外匯交易中心對外公布的北京時間

９：１５人民幣匯率中間價和北京時間１６：３０人民幣對美元即期收盤價的發布時間不變。人

民幣兌一美元中間價今早報６﹒９４７５，較上個交易日升１７１點子，實現兩連漲，創去年

１２月１５日以來逾兩周新高。人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間價高開３１４點子後保

持強勢，盤中一度高見６﹒８７３３飆７８１點，惟尾盤升幅收窄，最終收報６﹒９０５０，較

上個交易日４時３０分收盤價升４６４點子，三連升，創２０２２年９月２日以來逾４個月新高

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１６８點子，報６﹒９１３０，早段亦曾觸及６﹒８７關

創逾４個月新高。



＊滬指返３１００關，成交增３０﹒６％＊



中國當局改變防疫政策，疫情數字短期激增影響經濟。中國官方１２月製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４７％，比上月下降１個百分點，遜於市場預期的４８％，同月非製造業ＰＭＩ為

４１﹒６％，按月下降５﹒１個百分點，低於臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低。

１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９，低於１１月０﹒４個百分點，降至近三個月來最低，連

續第五個月處於收縮區間，惟略高於市場預期的４８﹒８。

滬綜指今早開盤錄得小幅低開，金融、白酒等權重板塊領跌，惟盤中電信、軟件、互聯網等

科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升，中證監於下午開市後表態支持證券

公司合理融資，券商股跌幅收窄，滬綜指全日收漲０﹒８８％，報３１１６﹒５１點，成功守穩

三千一，深成指升０﹒９２％，創業板指升０﹒４１％。假期因素結束投資活動增加，兩市全日

成交７８８８億元人民幣，較上交易日（１２月３０日）成交增長３０﹒６％，是去年１２月

１４日以來成交新高。

人民銀行今日進行５００億元人民幣７天期逆回購操作，新年首個交易日收水５３４０億元

人民幣。



＊華泰化身抽水機，監管安撫市場＊



再有內地券商大抽水，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公告，計劃採用Ａ＋

Ｈ方式，各以１０股供３股向全體股東集資，新發行股份２７﹒２３億股，預期集資不超過

２８０億元人民幣，公司稱募集資金用於補充資本金及營運資金。若華泰集資額最終為２８０億

元人幣，則平了同業中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）於去年的供股集資記錄。盡

管華泰證券未有公布供股價，但股民已心知不妙馬上走人，華泰Ｈ股跌２﹒６％，報８﹒７港元

，Ａ股則挫６﹒６７％，報１１﹒８９元人民幣。不過大行瑞信指現在是市場復甦期間吸納券商

股的時機，在華泰宣布供股消息後仍保持其「跑贏大市」評級。

開年第一個交易日就遇震盪，中證監急急發聲安撫市場，稱支持證券公司合理融資，更好發

揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用，但同時將審核中將充分關注上市證券公司融資的

必要性、合理性，把好股票發行入口關。中證監呼籲作為已上市的證券公司要統籌平衡、審慎決

策，切實維護各類投資者特別是中小投資者的合法權益。

中資券商股走勢個別，興證（０６０５８）跌４％，中金（０３９０８）跌０﹒７％，中國

銀河（０６８８１）升１﹒３％，廣發証券（０１７７６）、中信建投（０６０６６）升

０﹒２％，中信証券（０６０３０）無升跌。



＊憧憬今年賭收復常，濠賭全線揚＊



澳門博彩監察協調局公布去年１２月毛博彩收入，單月毛收入按年跌５６﹒３％至

３４﹒８２億澳門元，較１１月增１６﹒１％；以１月至１２月累計，毛收入共錄４２１﹒９８

億澳門元，即全年按年跌５１﹒４％。不過２﹒８１萬旅客赴澳門跨年，創１０月１日國慶節後

最高單日入境旅客人次。本周日（８日）內地將全面取消入境隔離，澳門特區政府預計今年可望

每天吸引４萬名遊客，預測賭收１３００億澳門元。

濠賭股今日普遍上漲，其中美高梅中國（０２２８２）暫錄最高升幅，為１３﹒３％，永利

澳門（０１１２８）緊隨其後，上漲６﹒２％，金沙中國（０１９２８）上揚３﹒９％。銀娛

（０００２７）升３﹒９％，澳博（００８８０）升５﹒５％，新濠（００２００）升４﹒９％

。

澳門去年博彩收入達到４２２億澳門元，較２０２１年下跌５１％，並創下２００４年以來

最低水平。不過，分析師預計２０２３年將迎來復甦，預估中值為成長１９５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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