  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

03/01/2023 17:00

《鍾之日記》喜迎新一年，股匯開門紅

　　《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　２０２３年首個交易日，香港魚缸、滬深股市，人民幣匯率齊齊開門紅。恒指今早低開高走
，曾挫近５００點後倒升逾３００點，全日高低波幅達９０８點，重上兩萬點大關收市，創逾四
個月高。
　　恒指低開２１０點報１９５７０，跌幅曾擴大至４７７點，低見１９３０３點，其後拗腰倒
升，午後曾升４３１點，恒指全日升３６３點，收報２０１４５點，創去年８月２６日以來之收
市高位。大市成交１２０６﹒５億元。科指收升２﹒５％，報４２３３點。
　　人民銀行在元旦前公布，自２０２３年１月３日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長，
由北京時間當晚１１點３０分延長至次日３：００。中國外匯交易中心對外公布的北京時間
９：１５人民幣匯率中間價和北京時間１６：３０人民幣對美元即期收盤價的發布時間不變。人
民幣兌一美元中間價今早報６﹒９４７５，較上個交易日升１７１點子，實現兩連漲，創去年
１２月１５日以來逾兩周新高。人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間價高開３１４點子後保
持強勢，盤中一度高見６﹒８７３３飆７８１點，惟尾盤升幅收窄，最終收報６﹒９０５０，較
上個交易日４時３０分收盤價升４６４點子，三連升，創２０２２年９月２日以來逾４個月新高

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１６８點子，報６﹒９１３０，早段亦曾觸及６﹒８７關
創逾４個月新高。
　
＊滬指返３１００關，成交增３０﹒６％＊
　
　　中國當局改變防疫政策，疫情數字短期激增影響經濟。中國官方１２月製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為４７％，比上月下降１個百分點，遜於市場預期的４８％，同月非製造業ＰＭＩ為
４１﹒６％，按月下降５﹒１個百分點，低於臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低。
１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９，低於１１月０﹒４個百分點，降至近三個月來最低，連
續第五個月處於收縮區間，惟略高於市場預期的４８﹒８。
　　滬綜指今早開盤錄得小幅低開，金融、白酒等權重板塊領跌，惟盤中電信、軟件、互聯網等
科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升，中證監於下午開市後表態支持證券
公司合理融資，券商股跌幅收窄，滬綜指全日收漲０﹒８８％，報３１１６﹒５１點，成功守穩
三千一，深成指升０﹒９２％，創業板指升０﹒４１％。假期因素結束投資活動增加，兩市全日
成交７８８８億元人民幣，較上交易日（１２月３０日）成交增長３０﹒６％，是去年１２月
１４日以來成交新高。
　　人民銀行今日進行５００億元人民幣７天期逆回購操作，新年首個交易日收水５３４０億元
人民幣。
　
＊華泰化身抽水機，監管安撫市場＊
　
　　再有內地券商大抽水，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公告，計劃採用Ａ＋
Ｈ方式，各以１０股供３股向全體股東集資，新發行股份２７﹒２３億股，預期集資不超過
２８０億元人民幣，公司稱募集資金用於補充資本金及營運資金。若華泰集資額最終為２８０億
元人幣，則平了同業中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）於去年的供股集資記錄。盡
管華泰證券未有公布供股價，但股民已心知不妙馬上走人，華泰Ｈ股跌２﹒６％，報８﹒７港元
，Ａ股則挫６﹒６７％，報１１﹒８９元人民幣。不過大行瑞信指現在是市場復甦期間吸納券商
股的時機，在華泰宣布供股消息後仍保持其「跑贏大市」評級。
　　開年第一個交易日就遇震盪，中證監急急發聲安撫市場，稱支持證券公司合理融資，更好發
揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用，但同時將審核中將充分關注上市證券公司融資的
必要性、合理性，把好股票發行入口關。中證監呼籲作為已上市的證券公司要統籌平衡、審慎決
策，切實維護各類投資者特別是中小投資者的合法權益。
　　中資券商股走勢個別，興證（０６０５８）跌４％，中金（０３９０８）跌０﹒７％，中國
銀河（０６８８１）升１﹒３％，廣發証券（０１７７６）、中信建投（０６０６６）升
０﹒２％，中信証券（０６０３０）無升跌。
　
＊憧憬今年賭收復常，濠賭全線揚＊
　
　　澳門博彩監察協調局公布去年１２月毛博彩收入，單月毛收入按年跌５６﹒３％至
３４﹒８２億澳門元，較１１月增１６﹒１％；以１月至１２月累計，毛收入共錄４２１﹒９８
億澳門元，即全年按年跌５１﹒４％。不過２﹒８１萬旅客赴澳門跨年，創１０月１日國慶節後
最高單日入境旅客人次。本周日（８日）內地將全面取消入境隔離，澳門特區政府預計今年可望
每天吸引４萬名遊客，預測賭收１３００億澳門元。
　　濠賭股今日普遍上漲，其中美高梅中國（０２２８２）暫錄最高升幅，為１３﹒３％，永利
澳門（０１１２８）緊隨其後，上漲６﹒２％，金沙中國（０１９２８）上揚３﹒９％。銀娛
（０００２７）升３﹒９％，澳博（００８８０）升５﹒５％，新濠（００２００）升４﹒９％

　　澳門去年博彩收入達到４２２億澳門元，較２０２１年下跌５１％，並創下２００４年以來
最低水平。不過，分析師預計２０２３年將迎來復甦，預估中值為成長１９５％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金