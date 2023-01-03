《經濟通通訊社３日專訊》外資早段急流走，現已從陸股通流出逾２６億元。白酒股震盪走
低，山西汾酒（滬：６００８０９）急跌４﹒５％，金徽酒（滬：６０３９１９）、迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）齊跌３﹒３％，口子窖（滬：６０３５８９）、瀘州老窖
（深：０００５６８）、酒鬼酒（深：０００７９９）跌約３％。水井坊（滬：６００７７９）
跌２﹒６％，金種子酒（滬：６００１９９）跌２﹒５％。
群益證券發報告指，貴州茅台（滬：６００５１９）超額完成年初１５％的增長目標，實現
高質量增長。２０２２年茅台酒收入跨越千億，實現收入１０７７億（人民幣．下同），同比增
１５﹒２％，公司業績呈現強大韌勁，茅台酒實現收入３３３億，同比增１７％。預計２０２２
－２０２４年將分別實現淨利潤６２６億、７３０﹒２億和８４５﹒３億，分別同比增
１９﹒３％、１６﹒６％和１５﹒８％，ＥＰＳ分別為４９﹒８３元、５８﹒１３元和
６７﹒２９元，當前股價對應ＰＥ分別為３５倍、３０倍和２６倍，予以「買進」的投資建議。
不過，貴州茅台股價仍疲弱，現跌０﹒３％。（ｃａ）
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