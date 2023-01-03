《經濟通通訊社３日專訊》保利發展（滬：６０００４８）３０日公告一筆內地房企股權融

資政策優化以來，募集資金規模最大的涉房再融資項目，擬通過非公開發行股票募資不超過

１２５億元（人民幣．下同），募集資金淨額將全部用於１４個地產項目和補充流動資金。

據公告，發行對象為包括保利集團在內的不超過３５名的特定對象，其中，公司的實際控制

人也參與其中，保利集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額不低於人民幣１億元且不超

過１０億元。

１４個項目中，「廣州保利領秀海」計劃總投資金額６７億元為最大，募集資金將有

１４﹒５億元用於該項目。「西安保利天匯」和「大連保利城」兩項目使用資金也超過１０億元

。

保利發展稱，公司擬通過本次非公開發行，改善自身資本結構，降低資產負債率，減少利息

支出壓力，從而提高公司的盈利能力和抗風險能力，進一步提高公司綜合競爭力，增強公司應對

未來市場變化的能力，實現股東利益最大化。此外，房地產開發企業屬於資金密集型企業，充足

的現金流對企業的發展至關重要。公司開發項目分布廣泛，產品類型豐富，擁有大量優質土地儲

備。通過本次非公開發行股票募集資金，公司的資金實力將獲得大幅提升，為房地產項目開發建

設提供有力的資金保障。

保利發展早段大幅拉升，目前漲４﹒８％，報１５﹒８６元。（ｄｗ）

