《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平在２０２２年１２月３１日

通過央視及互聯網，發表２０２３年新年賀詞，當中提及二十大、北京冬奧、航母「福建號」下

水，首架Ｃ９１９大飛機正式交付等過去一年的成就。習近平又提到訪港之旅，表示看到香港將

由治及興十分欣慰，強調要堅定不移落實好「一國兩制」。在兩岸關係上，習近平稱，海峽兩岸

一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

習近平亦表示，中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常

，要通過溝通協商凝聚共識。１４億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，

就沒有干不成的事、邁不過的坎。



＊疫情防控進入新階段，仍是吃勁＊



習近平表示，今天的中國，是充滿生機活力的中國。各自由貿易試驗區、海南自由貿易港蓬

勃興起，沿海地區踴躍創新，中西部地區加快發展，東北振興蓄勢待發，邊疆地區興邊富民。中

國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。只要篤定信心、穩中求進，就一

定能實現既定目標。

對於疫情，習近平表示，「經過艱苦卓絕的努力，我們戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個

人都不容易。目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在

前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。」

