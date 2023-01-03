《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海普陀區日前發布《普陀區鼓勵企業科創

政策包》，提出對符合普陀區產業導向的、具有發展潛力的科技企業，通過母基金或產業直投的

方式，給予最高不超過１億元（人民幣．下同）的股權融資份額。對科技企業在境內外主要證券

交易所首次公開發行股票並上市的，給予最高４００萬元的資助；在全國中小企業股份轉讓系統

掛牌交易的，給予最高１０５萬元的資助；在上海股權托管交易中心（Ｅ板、Ｎ板）掛牌交易的

，給予最高５０萬元的資助。符合普陀區產業導向且已完成股改的科技企業通過公司債、企業債

、短融中票、資產證券化產品等直接融資方式融資的，給予融資費用５０％的資助，最高１００

萬元。

同時，對獲得國家、上海市認定的新建或新引進的相關科技研發平台，普陀區將給予最高

２００萬元資助。對獲得上海市科技小巨人（培育）企業的，普陀區將按１：１比例給予最高

１５０萬元區級資金匹配。

為支持數字化轉型應用項目示範建設，普陀區明確，單個數字化轉型項目投資額超過５０萬

元的，普陀區將給予投入資金最高３０％比例的資助，單個項目最高補助金額不超過２００萬元

。對於獲得上海市城市數字化轉型專項資金扶持的數字化轉型項目，可最高按１：１比例給予不

超過２００萬元的區級資金匹配。

