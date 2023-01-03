《經濟通通訊社３日專訊》金鷹重工（深：３０１０４８）３日午間公告，公司與公司實際
控制人國鐵集團、公司關聯方大秦鐵路（滬：６０１００６）集中簽署了８項重大銷售合同。
８項合同金額合計約為３﹒９５億元（不含稅），約佔公司２０２１年經審計營業收入總額
的１２﹒９５％。
金鷹重工午後升２﹒８２％，報８﹒７６元。大秦鐵路跌近１％。（ｄｗ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
03/01/2023 14:32
《Ａ股焦點》金鷹重工升３％，與國鐵集團等簽署近４億銷售合同
《經濟通通訊社３日專訊》金鷹重工（深：３０１０４８）３日午間公告，公司與公司實際
控制人國鐵集團、公司關聯方大秦鐵路（滬：６０１００６）集中簽署了８項重大銷售合同。
８項合同金額合計約為３﹒９５億元（不含稅），約佔公司２０２１年經審計營業收入總額
的１２﹒９５％。
金鷹重工午後升２﹒８２％，報８﹒７６元。大秦鐵路跌近１％。（ｄｗ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰