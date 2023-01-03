《經濟通通訊社３日專訊》金鷹重工（深：３０１０４８）３日午間公告，公司與公司實際

控制人國鐵集團、公司關聯方大秦鐵路（滬：６０１００６）集中簽署了８項重大銷售合同。

８項合同金額合計約為３﹒９５億元（不含稅），約佔公司２０２１年經審計營業收入總額

的１２﹒９５％。

金鷹重工午後升２﹒８２％，報８﹒７６元。大秦鐵路跌近１％。（ｄｗ）

