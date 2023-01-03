《經濟通通訊社３日專訊》中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國

倉儲指數，２０２２年１２月份為４８﹒７％，受疫情影響，指數仍位於榮枯線以下，但較上月

回升４﹒６個百分點，表明隨著疫情防控政策調整，倉儲行業運行有所恢復。新訂單、業務量、

設施利用率、收費價格、業務利潤等主要分項指數均有較大幅度回升，特別是新訂單和業務利潤

指數，回升幅度分別達到１０﹒１和１１﹒０個百分點。（ｊｔ）

