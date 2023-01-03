《經濟通通訊社３日專訊》中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國
倉儲指數，２０２２年１２月份為４８﹒７％，受疫情影響，指數仍位於榮枯線以下，但較上月
回升４﹒６個百分點，表明隨著疫情防控政策調整，倉儲行業運行有所恢復。新訂單、業務量、
設施利用率、收費價格、業務利潤等主要分項指數均有較大幅度回升，特別是新訂單和業務利潤
指數，回升幅度分別達到１０﹒１和１１﹒０個百分點。（ｊｔ）
03/01/2023 10:44
《行業數據》１２月中國倉儲指數為４８﹒７％，行業態勢有所恢復
《經濟通通訊社３日專訊》中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國
倉儲指數，２０２２年１２月份為４８﹒７％，受疫情影響，指數仍位於榮枯線以下，但較上月
回升４﹒６個百分點，表明隨著疫情防控政策調整，倉儲行業運行有所恢復。新訂單、業務量、
設施利用率、收費價格、業務利潤等主要分項指數均有較大幅度回升，特別是新訂單和業務利潤
指數，回升幅度分別達到１０﹒１和１１﹒０個百分點。（ｊｔ）
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