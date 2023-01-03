《經濟通通訊社３日專訊》國家發展改革委副主任趙辰昕周六（１２月３１日）接受《新華

社》專訪時表示，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。２０２３年，把恢復和擴大

消費擺在優先位置，更多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費

，推動重點領域和大宗商品消費持續恢復。

趙辰昕指，要多措並舉促進居民想消費、敢消費、能消費。要多渠道增加城鄉居民收入，特

別是提高消費傾向高、但受疫情影響大的中低收入居民消費能力。支持住房改善、新能源汽車、

養老服務等消費，推動重點領域和大宗商品消費持續恢復。要通過政府投資和政策激勵有效帶動

全社會投資，形成儲備一批、建設一批、竣工一批的良性循環。

同時，聚焦「十四五」規劃１０２項重大工程，著力加快推進重大項目建設。適度超前開展

基礎設施投資，加大製造業投資支持力度，加強糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全等領域

建設，強化對保障民生需求重大事項支持力度。積極做好地方政府專項債券項目準備等各項工作

，推動專項債券項目如期開工建設。推動政策性開發性金融工具項目加快建設，盡快形成更多實

物工作量。加快釋放設備更新改造專項再貸款財政貼息和製造業中長期貸款政策效能，促進製造

業投資穩定增長。



＊加強跨年度政策協調銜接，更大力度吸引和利用外資＊



他還提到，要加大宏觀政策調控力度，加強與宏觀政策取向一致性評估，著力營造穩定可預

期的宏觀政策環境。還要加強跨年度政策協調銜接，推動政策性開發性金融工具、支持設備更新

改造、擴大製造業中長期貸款等政策效應２０２３年持續釋放。更大力度吸引和利用外資。要進

一步規範政府在市場準入環節的管理權限和方式，打破各種形式的市場準入不合理限制和隱性壁

壘，對各類所有制企業「規則平等、權利等、機會平等」。

受快速開放之後感染者數量激增拖累，內地２０２２年１２月官方製造業和非製造業ＰＭＩ

雙雙降至３４個月低點。分析人士認為，經濟最糟糕的時刻正在過去，當前正處於底部回升的重

要節點，經濟回穩向上跡象將在２０２３年一季度逐步體現。（ｗｌ）

