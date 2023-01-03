《經濟通通訊社３日專訊》中國債券信息網顯示，中國農業發展銀行將於１月４日發行今年

首期金融債券，包括不同期限的５類品種，發行量總計不超過３５０億元人民幣。

據悉，農發行本次發行債券所募集的資金，主要用於支持國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅

成果同鄉村振興有效銜接、農業現代化、農業農村建設、區域協調發展、生態文明建設和基礎設

施建設等重點領域的貸款投放，重點用於農發行支持跨年糧食收購領域的貸款投放。（ｗｌ）

