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AH股新聞

03/01/2023 10:27

《神州債市》農發行將發今年首期金融債券，涉資不逾３５０億人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國債券信息網顯示，中國農業發展銀行將於１月４日發行今年
首期金融債券，包括不同期限的５類品種，發行量總計不超過３５０億元人民幣。
　　據悉，農發行本次發行債券所募集的資金，主要用於支持國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅
成果同鄉村振興有效銜接、農業現代化、農業農村建設、區域協調發展、生態文明建設和基礎設
施建設等重點領域的貸款投放，重點用於農發行支持跨年糧食收購領域的貸款投放。（ｗｌ）

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