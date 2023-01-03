《經濟通通訊社３日專訊》中證監上周五（１２月３０日）表示，擬要求富途控股、老虎證

券對違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內

新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務，包括禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的

增量資金轉入此類投資者帳戶。交銀國際發表報告指，從２０２１年４季度和２０２２年１－３

季度來看，富途新增客戶主要來自美國、新加坡和香港，估計２０２２年富途的業務發展符合監

管方向。

報告認為，富途未來增長空間體現在國際化擴張、客戶結構向機構投資者的拓展、產品類型

向衍生品的拓展、業務類型向財富管理業務的拓展。監管機構對於境內業務的總體監管方向已較

為明確，但對於存量客戶的增量資金處理仍存在不確定性。從中長期來看，交銀國際仍看好富途

的成長潛力，富途以領先的科技能力作為底層能力，在國際化擴張中能夠持續改善客戶體驗，根

據客戶需求迭代產品，以及更好地滿足新進入市場的監管合規要求。

交銀國際指出，相對看２０２３年港股市場的表現。維持富途買入評級和６５美元的目標價

。

在監管重拳落地後，富途上周五於美股市場收挫３１％，報４０﹒６５美元。（ｗｌ）

