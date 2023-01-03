《經濟通通訊社３日專訊》踏入２０２３年，滬深股市今早開盤錄得小幅低開，上證綜合指

數（滬綜指）低開０﹒０６％，報３０８７﹒５１點，深綜指低開０﹒０５％，醫藥股造好，券

商股走低。

中國不再堅持動態清零迎來疫情高峰期，上月國內大部分地區民眾出行不再受封控影響，但

各項經濟活動仍然遭受嚴重打擊。中國官方１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４７％，比

上月下降１個百分點，遜於市場預期的４８％，同月非製造業商務活動指數為４１﹒６％，比上

月下降５﹒１個百分點，低於臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低；獨立研究機構中國

褐皮書國際（ＣＢＢＩ）調查指出，去年第四季製造業和服務業企業的經營狀況差於第三季和

２０２１年同期，房地產行業指標跌至歷史低點附近，認為中國第四季實際國內生產毛額

（ＧＤＰ）同比可能萎縮，２０２２年全年僅增長２％。

經濟收縮情況顯著，市場預期當局將很快採取貨幣寬鬆措施，內地《證券日報》引述分析師

意見指，預計公開市場操作、ＭＬＦ（中期借貸便利）政策利率可能在今季下降一次，幅度在

１０個基點左右，並帶動ＬＰＲ下降；《上海證券報》引述專家意見指，預計今年人民銀行將降

準降息各一次。

人民銀行今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２１７０億元

１４天期、３６７０億元７天期逆回購到期，即新年首個交易日人行收水５３４０億元。

（ｅｙ）



