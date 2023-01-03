《經濟通通訊社３日專訊》踏入２０２３年，滬深股市今早開盤錄得小幅低開，金融、白酒

等權重板塊領跌，惟盤中科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升０﹒５６％

，報３１０６﹒６點攻上三千一，深成指升０﹒５５％。假期因素結束投資活動增加，兩市半日

成交４６７２億元（人民幣．下同），較上交易日（１２月３０日）同時段成交增長２８％。

中國官方１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４７％，比上月下降１個百分點，遜於市

場預期的４８％，同月非製造業商務活動指數為４１﹒６％，比上月下降５﹒１個百分點，低於

臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低；獨立研究機構中國褐皮書國際（ＣＢＢＩ）調查

指出，去年第四季製造業和服務業企業的經營狀況差於第三季和２０２１年同期，房地產行業指

標跌至歷史低點附近，認為中國第四季實際國內生產毛額（ＧＤＰ）同比可能萎縮，２０２２年

全年僅增長２％。

人民銀行今日進行５００億元７天期逆回購操作，今日有２１７０億元１４天期、３６７０

億元７天期逆回購到期，即新年首個交易日人行收水５３４０億元。



＊華泰抽水２８０億，股民急散貨＊



華泰證券（滬：６０１６８８）計劃採用Ａ＋Ｈ方式，各以１０股供３股，向全體股東集資

，新發行股份２７﹒２３億股，預期集資不超過２８０億元，募集資金用於補充資本金及營運資

金。華泰證券Ａ開盤即急挫，半日收跌７﹒１％。

券商股再現抽水潮，市場憂慮其他內地券商仿效向股東伸手抽水，多股現沽壓，國投資本

（滬：６０００６１）挫３﹒９％，廣發証券（深：０００７７６）跌３﹒６％，國金證券

（滬：６００１０９）挫２﹒９％，國泰君安（滬：６０１２１１）跌２﹒１％，首創證券

（滬：６０１１３６）跌１﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒６％。



＊政策優化，地產股新年新希望＊



保利發展（滬：６０００４８）日前公告，擬通過非公開發行股票募資不超過１２５億元，

募集資金淨額將全部用於１４個地產項目和補充流動資金，是自內地房企股權融資政策優化以來

，募集資金規模最大的涉房再融資項目。保利發展股價漲５﹒３％，報１５﹒９３元。

據內媒《證券日報》引述分析師指，為引導房地產市場盡快實現軟著陸，持續降低居民房貸

利率，推動樓市需求端企穩回暖是關鍵所在，且具有較強的緊迫性，因此今年５年期以上ＬＰＲ

仍然具備下降空間，預計今季５年期以上ＬＰＲ有可能下降１５個基點，也不排除部分城市放鬆

二套房貸利率下限的可能。

憧憬融資端銷售端迎來政策雙優化，地產股普遍上升，華發股份（滬：６００３２５）漲

７﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒５％，新湖中寶（滬：６００２０８）升

１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒７％。（ｅｙ）

