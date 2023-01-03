《經濟通通訊社３日專訊》踏入２０２３年，滬深股市開門紅，滬綜指收升０﹒８８％收復

三千一，成交大增３０﹒６％。

滬綜指今早開盤錄得小幅低開，金融、白酒等權重板塊領跌，惟盤中電信、軟件、互聯網等

科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升，全日漲０﹒８８％，報

３１１６﹒５１點，成功守穩三千一，深成指升０﹒９２％，創業板指升０﹒４１％。假期因素

結束投資活動增加，兩市全日成交７８８８億元（人民幣．下同），較上交易日（１２月３０日

）成交增長３０﹒６％，是去年１２月１４日以來成交新高。

中國當局改變防疫政策，疫情數字短期激增影響經濟。中國官方１２月製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４７％，比上月下降１個百分點，遜於市場預期的４８％，同月非製造業ＰＭＩ為

４１﹒６％，按月下降５﹒１個百分點，低於臨界點，兩者均創出２０２０年２月以來最低。

人民銀行今日進行５００億元７天期逆回購操作，新年首個交易日收水５３４０億元。



＊中證監支持券商合理融資，券商股跌幅收窄＊



華泰證券（滬：６０１６８８）計劃採用Ａ＋Ｈ方式，各以１０股供３股，向全體股東集資

，新發行股份２７﹒２３億股，預期集資不超過２８０億元，募集資金用於補充資本金及營運資

金。華泰證券Ａ開盤即急挫，全日收跌６﹒７％。

券商股再現抽水潮，市場憂慮其他內地券商仿效向股東伸手抽水，多股現沽壓，其後中證監

表態支持證券公司合理融資，但同時將審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，

部分券商股跌幅縮減，國投資本（滬：６０００６１）挫３％，廣發証券（深：０００７７６）

跌２﹒１％，國金證券（滬：６００１０９）挫２％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌

１﹒２％。



＊電訊三巨頭領漲，止瀉藥遭熱炒＊



國內三大電訊商領漲，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲停，中國移動

（滬：６００９４１）升６﹒３％，中國電信（滬：６０１７２８）升３﹒８％；連帶通訊設備

板塊亦大漲，東土科技（深：３００３５３）飆１２﹒４％，長盈通（滬：６８８１４３）升

１０﹒３％，邦彥技術（滬：６８８１３２）升１０﹒１％，盛路通信（深：００２４４６）、

奧維通信（深：００２２３１）、國脈科技（深：００２０９３）漲停，國網信通

（滬：６００１３１）升８﹒２％。

微信朋友圈近日廣傳，最新流行的奧密克戎ＸＢＢ﹒１﹒５變種病毒株會導致腹瀉，呼籲囤

積有止瀉效用的蒙脫石散，引發搶藥潮，網上多家藥店已經賣斷貨。相關概念股暴漲，康芝藥業

（深：３０００８６）、仟源醫藥（深：３００２５４）飆２０％漲停，方盛製藥

（滬：６０３９９８）、易明醫藥（深：００２８２６）、華潤雙鶴（滬：６０００６２）升一

成漲停，金城醫藥（深：３００２３３）升７﹒１％。

內地新能源汽車購置補貼政策已於２０２２年１２月３１日終止，這意味著今年起車企將無

法再享受新能源車補貼，將對車企帶來每輛車０﹒４８－１﹒２６萬元的影響，一些車企開始順

勢漲價。汽車股表現靠穩，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升１﹒１％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升０﹒７％，長安汽車

（深：０００６２５）揚０﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８８７﹒９０ ＋０﹒４２

上證綜合指數 ３１１６﹒５１ ＋０﹒８８ ３３１３﹒９２

深證綜合指數 ２００４﹒１２ ＋１﹒４４ ４５７４﹒４４

上證Ｂ股指數 ２８４﹒６４ ＋０﹒９５ １﹒２８

深證Ｂ股指數 １１６０﹒６８ ＋０﹒２９ ４﹒９９

上證１８０指數 ８２６９﹒４６ ＋０﹒５０

上證３８０指數 ５６６９﹒１７ ＋１﹒４７

深證成份指數 １１１１７﹒１３ ＋０﹒９２

中小創新指數 ２２９２﹒０２ ＋２﹒８０

深圳創業板指數 ２３５６﹒４２ ＋０﹒４１

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